Канье Уэст удалил твиты в поддержку Трампа

Издание отмечает, что музыкант сделал это по собственному желанию, потому что недоволен работой главы государства за первые две недели его правления.





Уэст после декабрьской встречи с Трампом в Нью-Йорке написал в твиттере: "Я чувствую, что важно иметь прямую связь с нашим будущим президентом, если мы действительно хотим перемен".





Кроме того, на следующий день Уэст поделился с подписчиками фотографией, на которой изображена обложка номера журнала Time, который выбрал Трампа "человеком года". Номер был подписан Трампом, подпись гласила: "Канье: Ты великолепный друг. Спасибо". Этот твит также был удален.