В Китае семья из 500 человек сделала групповое фото
7 февраля 2017, 07:13
Съемка проходила с помощью дрона.
В Китае 500 представителей семьи Рен из деревни Шэнчжоу сделали групповое фото после празднования Нового года, сообщает Вести.ru.
Чтобы уместить в кадре всех представителей разных поколений китайского рода фотографу потребовалось около получаса. Съемка проходила с помощью дрона.
Как признались участники фотосессии, на ее организацию ушло два года. Съемка проходила в провинции Чжэцзян, рядом с тем местом, где зародился клан Рен.
На фотографии запечатлены представители семи поколений рода, с 25-го 31-е поколение. Они живут в разных районах страны, в Шанхае, Пекине, Синьцзяне и даже на Тайване.
По словам одного из организаторов встречи Рена Таендже, в настоящий момент живы около тысячи представителей его семьи. Мужчина не исключил, что в будущем они с родственниками повторят фотосессию в расширенном составе.
Фото: people.cn
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