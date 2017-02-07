В Китае семья из 500 человек сделала групповое фото

В Китае 500 представителей семьи Рен из деревни Шэнчжоу сделали групповое фото после празднования Нового года, сообщает Вести.ru.





Чтобы уместить в кадре всех представителей разных поколений китайского рода фотографу потребовалось около получаса. Съемка проходила с помощью дрона.





Как признались участники фотосессии, на ее организацию ушло два года. Съемка проходила в провинции Чжэцзян, рядом с тем местом, где зародился клан Рен.





На фотографии запечатлены представители семи поколений рода, с 25-го 31-е поколение. Они живут в разных районах страны, в Шанхае, Пекине, Синьцзяне и даже на Тайване.





По словам одного из организаторов встречи Рена Таендже, в настоящий момент живы около тысячи представителей его семьи. Мужчина не исключил, что в будущем они с родственниками повторят фотосессию в расширенном составе.



