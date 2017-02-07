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Вейпинг посчитали безопаснее курения сигарет

7 февраля 2017, 07:17

Специалисты полагают, что отказ от курения в пользу вейпинга в долгосрочной перспективе приводит к существенному снижению употребления связанных с табаком канцерогенов и токсинов.


Британские ученые пришли к выводу, что электронные сигареты безопаснее обычных. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Annals of Internal Medicine, сообщает Lenta.ru.

Специалисты полагают, что отказ от курения в пользу вейпинга в долгосрочной перспективе приводит к существенному снижению употребления связанных с табаком канцерогенов и токсинов.

В исследовании эксперты измеряли потребление вредных сопутствующих веществ теми, кто использует никотиновые пластыри, электронные и обычные сигареты. По мнению ученых, проведенный ими анализ демонстрирует, что в конечном итоге курение электронных сигарет эквивалентно применению никотинового пластыря.

Авторы предлагают отказаться от курения вообще, а начать этот процесс они рекомендуют с перехода на вейп.

Имеющиеся на сегодняшний день исследования, посвященные электронным сигаретам, не позволяют прийти к однозначному выводу об их пользе или вреде. Известно, что главная опасность вейпинга кроется в ароматизаторах жидкостей для заправки: термическое разложение содержащихся в них пропиленгликоля и глицерина приводит к высвобождению токсичных веществ (акролеина и формальдегида).

Фото: Michal Fludra

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