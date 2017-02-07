Меланья Трамп вновь подала в суд на Daily Mail за клевету
7 февраля 2017, 07:39
Теперь адвокаты Меланьи подали иск в суд штата Нью-Йорк с тем же требованием о возмещении 150 миллионов долларов морального ущерба.
Адвокаты первой леди США Меланьи Трамп вновь подали судебный иск к изданию Daily Mail за сообщения о ее работе в сфере эскорт-услуг, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что адвокаты Меланьи Трамп в августе прошлого года подали на Daily Mail в суд американского штата Мэриленд, обвинив журналистов в ложных сообщениях о работе уроженки Словении в сфере эскорт-услуг в 90-е годы и оценив ущерб репутации супруги тогда еще кандидата в президенты США в 150 миллионов долларов.
Позже британская газета отозвала материал о супруге Трампа, а суд Мэриленда на прошлой неделе прекратил дело в связи с тем, что суд штата не обладает надлежащей юрисдикцией для рассмотрения судебного иска против издания, располагающегося в Великобритании.
По данным издания, теперь адвокаты Меланьи подали иск в суд штата Нью-Йорк с тем же требованием о возмещении 150 миллионов долларов морального ущерба.
Фото: AP Photo
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