Полицейский Шымкента помог пожилому человеку в сложной ситуации

Он перенес коляску, помог пожилому человеку перебраться на обочину дороги и дальше повез старца.

Видео с добрым поступков растрогало пользователей Казнета, сообщает Otyrar.kz.





На кадрах полицейский помогает аксакалу, который, судя по всему, не смог ехать по заснеженному тротуару.





Он перенес коляску, помог пожилому человеку перебраться на обочину дороги и дальше повез старца.











