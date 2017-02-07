Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Полицейский Шымкента помог пожилому человеку в сложной ситуации

7 февраля 2017, 08:04

Он перенес коляску, помог пожилому человеку перебраться на обочину дороги и дальше повез старца.


Видео с добрым поступков растрогало пользователей Казнета, сообщает Otyrar.kz.

На кадрах полицейский помогает аксакалу, который, судя по всему, не смог ехать по заснеженному тротуару.

Он перенес коляску, помог пожилому человеку перебраться на обочину дороги и дальше повез старца.



Фото: скриншот


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...