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Письма Дэвида Бекхэма использовались для попытки шантажа

7 февраля 2017, 08:40

Полиция уже расследует случившееся.


Филиал фирмы, которая занимается пиаром бывшего игрока английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Дэвида Бекхэма, стал жертвой попытки шантажа после того, как хакеры получили доступ к письмам футболиста, выяснила Би-би-си.

Злоумышленник потребовал деньги в обмен на отказ от распространения переписки между Бекхэмом и его пиар-консультантом Саймоном Оливейрой.

Полиция уже расследует случившееся.

Электронные письма ранее были опубликованы несколькими европейскими СМИ. Представитель 41-летнего футболиста заявил, что опубликованные частные письма были взломаны и отредактированы.

Как стало известно, хакер через юриста обратился в компанию Doyen Sports, которая базируется в Португалии и является родственной агентству Doyen Global, основанному Оливейрой.

По некоторым данным, злоумышленник был связан с сайтом Football Leaks - спортивным эквивалентом портала Wikileaks, выкладывающего секретные документы.
Doyen Sports отказалась платить и обратилась в полицию Португалии, которая начала расследование в прошлом году.

Португальская полиция подтвердила Би-би-си, что расследует дело, связанное с Football Leaks.

В итоге хакер, по всей видимости, передал материал сети журналистов, которые через несколько месяцев разослали его в европейские СМИ.

Фото: PA

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