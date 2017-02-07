Письма Дэвида Бекхэма использовались для попытки шантажа
7 февраля 2017, 08:40
Полиция уже расследует случившееся.
Филиал фирмы, которая занимается пиаром бывшего игрока английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Дэвида Бекхэма, стал жертвой попытки шантажа после того, как хакеры получили доступ к письмам футболиста, выяснила Би-би-си.
Злоумышленник потребовал деньги в обмен на отказ от распространения переписки между Бекхэмом и его пиар-консультантом Саймоном Оливейрой.
Полиция уже расследует случившееся.
Электронные письма ранее были опубликованы несколькими европейскими СМИ. Представитель 41-летнего футболиста заявил, что опубликованные частные письма были взломаны и отредактированы.
Как стало известно, хакер через юриста обратился в компанию Doyen Sports, которая базируется в Португалии и является родственной агентству Doyen Global, основанному Оливейрой.
По некоторым данным, злоумышленник был связан с сайтом Football Leaks - спортивным эквивалентом портала Wikileaks, выкладывающего секретные документы.
Doyen Sports отказалась платить и обратилась в полицию Португалии, которая начала расследование в прошлом году.
Португальская полиция подтвердила Би-би-си, что расследует дело, связанное с Football Leaks.
В итоге хакер, по всей видимости, передал материал сети журналистов, которые через несколько месяцев разослали его в европейские СМИ.
Фото: PA
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