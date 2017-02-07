Назвавший Путина «убийцей» тележурналист пообещал извиниться к 2023 году

Об этом O'Райли сказал в своей передаче, вышедшей в понедельник, 6 февраля, в эфире Fox News.

Один из самых известных американских политических журналистов Билл О'Райли ответил на требование Кремля извиниться за то, что назвал президента Владимира Путина «убийцей». По его словам, нужно подождать до 2023 года, сообщает РБК





Телеведущий канала Fox News Билл О'Райли, назвавший президента Владимира Путина «убийцей» предложил подождать его извинений примерно до 2023 года, поскольку работа на ними может занять некоторое время. Об этом O'Райли сказал в своей передаче, вышедшей в понедельник, 6 февраля, в эфире Fox News.





«Администрация Путина в Москве требует, чтобы я, скромный корреспондент, извинился. Я работаю над этими извинениями. Но это может занять некоторое время. Можете проверить это году так в 2033-м», — сказал О'Райли.





Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопустимыми и оскорбительными высказывания О'Райли о Владимире Путине. «Мы считаем подобные слова со стороны корреспондента телекомпании Fox News недопустимыми, оскорбительными и, честно говоря, конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании», — сказал тогда представитель Кремля.



