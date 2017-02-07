Родившаяся в США панда Бао Бао вернется на историческую родину в Китай

В 2000 году Вашингтон первоначально за миллион долларов в год арендовал у Китая пару панд самку Мэй Сян и самца Тянь Тянь. Согласно существующей договоренности, детеныши панд, рожденные в зоопарке, должны передаваться Китаю. В 2010 году вашингтонский зоопарк передал Китаю панду Тайшань, которая родилась в 2005 году. Четырехлетняя Бао Бао родилась 23 августа 2013 года. У Бао Бао есть еще годовалый брат Бэй Бэй, имея которому дали первая леди Китая Пэн Лиюань и на тот момент первая леди США – Мишель Обама.





Сообщается, что в дороге на историческую родину Бао Бао, которая переедет жить в центр больших панд города Чэнду в провинции Сычуань, будет сопровождать специальный работник и ветеринар. Во время путешествия медвежонка обеспечат его любимыми лакомствами — бамбуком, яблоками, грушами и сладкой картошкой.



