Родившаяся в США панда Бао Бао вернется на историческую родину в Китай
7 февраля 2017, 09:16
Сообщается, что в дороге на историческую родину Бао Бао, которая переедет жить в центр больших панд города Чэнду в провинции Сычуань, будет сопровождать специальный работник и ветеринар.
Большая панда Бао Бао, которая родилась в национальном зоопарке Вашингтона, 21 февраля вернется на свою историческую родину в Китай согласно существующей договоренности, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.
В 2000 году Вашингтон первоначально за миллион долларов в год арендовал у Китая пару панд самку Мэй Сян и самца Тянь Тянь. Согласно существующей договоренности, детеныши панд, рожденные в зоопарке, должны передаваться Китаю. В 2010 году вашингтонский зоопарк передал Китаю панду Тайшань, которая родилась в 2005 году. Четырехлетняя Бао Бао родилась 23 августа 2013 года. У Бао Бао есть еще годовалый брат Бэй Бэй, имея которому дали первая леди Китая Пэн Лиюань и на тот момент первая леди США – Мишель Обама.
Сообщается, что в дороге на историческую родину Бао Бао, которая переедет жить в центр больших панд города Чэнду в провинции Сычуань, будет сопровождать специальный работник и ветеринар. Во время путешествия медвежонка обеспечат его любимыми лакомствами — бамбуком, яблоками, грушами и сладкой картошкой.
Большая панда, бамбуковый медведь — млекопитающее, в настоящее время относимое к медведям, родиной которого является центральный Китай. Большая панда является исчезающим видом и находится под особой защитой государства в Китае. Панда является символом Китая и занимает особое место в дипломатии Пекина. Отправка этих животных в различные страны уже стала традицией, которую нередко называют "дипломатией панд". Как правило, детеныши панд, которые рождаются от подаренных животных, передаются Китаю.
Фото: © РИА Новости. Михаил Сербин
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