Жители Семея больше не ездят за медпомощью в другие города

В строительство современного комплекса и его техническое оснащение вложили более десяти миллиардов тенге.

Первый заместитель Председателя партии "Нұр Отан" посетил в Семее новую больницу скорой медицинской помощи. Ее построили по поручению Президента , передает , передает Zakon.kz





В строительство современного комплекса и его техническое оснащение вложили более десяти миллиардов тенге. Мухтар Кул-Мухаммед проверил качество работы передового медицинского учреждения. При этом, он уделил особое внимание нуждам пациентов, страдающих лучевой болезнью. В Семее остается высоким уровень онкологических заболеваний.









Еще недавно для качественной диагностики сложных патологий местным жителям приходилось ездить в другие города и страны мира. После ввода новой БСМП ситуация изменилась кардинальным образом, рассказали медики. Аппаратура, общая стоимость которой превышает два с половиной миллиарда тенге, позволяет выявлять воспалительные процессы на самых ранних стадиях и принимать оперативные меры.



