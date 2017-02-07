Жители Семея больше не ездят за медпомощью в другие города
7 февраля 2017, 09:18
В строительство современного комплекса и его техническое оснащение вложили более десяти миллиардов тенге.
Первый заместитель Председателя партии "Нұр Отан" посетил в Семее новую больницу скорой медицинской помощи. Ее построили по поручению Президента, передает Zakon.kz.
В строительство современного комплекса и его техническое оснащение вложили более десяти миллиардов тенге. Мухтар Кул-Мухаммед проверил качество работы передового медицинского учреждения. При этом, он уделил особое внимание нуждам пациентов, страдающих лучевой болезнью. В Семее остается высоким уровень онкологических заболеваний.
Еще недавно для качественной диагностики сложных патологий местным жителям приходилось ездить в другие города и страны мира. После ввода новой БСМП ситуация изменилась кардинальным образом, рассказали медики. Аппаратура, общая стоимость которой превышает два с половиной миллиарда тенге, позволяет выявлять воспалительные процессы на самых ранних стадиях и принимать оперативные меры.
Каждый год здесь проводят комплексное обследование и оказывают медицинскую помощь свыше тридцати тысячам семейчан.
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