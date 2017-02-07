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МВД РК о группе "Синий кит": следите за виртуальной жизнью ваших детей

7 февраля 2017, 09:20

В целях профилактики детских суицидов призываем родителей усилить контроль за виртуальной жизнью своих детей - Алмас Садубаев.


По словам директора департамента государственного языка и информации МВД РК Алмаса Садубаева, в 2016 году по республике было расследовано девять уголовных дел по фактам доведения до самоубийства несовершеннолетних, однако каких-либо сведений о влиянии соцсетей на поведение детей полицейским получить не удалось.

"В настоящее время проводится мониторинг сети Интернет на предмет выявления групп с проявлениями суицида. В целях профилактики детских суицидов призываем родителей усилить контроль за виртуальной жизнью своих детей, а также сообщать в полицию обо всех подобных фактах, по которым незамедлительно будут приняты соответствующие меры", – рассказал Алмас Садубаев в интервью Sputnik Казахстан.

Как ранее сообщили казахстанские СМИ со ссылкой на "Казахстанскую ассоциацию родителей по поддержке семьи и семейных ценностей", в социальных сетях появилась опасная игра "Синий кит" ("Тихий дом"). Через одноименное сообщество в соцсети детей и подростков призывают вступить в игру, суть которой заключается в том, что каждый игрок должен выполнить 50 заданий. Для начала нужно порезать вены и нарисовать на руке с помощью лезвия рисунок кита. Последним из заданий является обязательное выполнение суицида. В противном случае организаторы игры грозят расправиться с родными игрока.

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Фото с сайта Otyrar.kz

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