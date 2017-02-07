СМИ: власти Ирака заявили об изоляции главаря ИГ аль-Багдади
7 февраля 2017, 09:21
Иракский премьер Хейдар аль-Абади заявил о том, что у лидера террористов "не осталось никого, кому он может доверять".
Местоположение главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади установлено, он находится "в изоляции", его передвижения отслеживаются, сообщает ТАСС.
Большинство близких к нему полевых командиров уничтожено. Об этом заявил премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади в распространенном эксклюзивном интервью телеканалу France 24, отказавшись, однако, назвать точное местонахождение лидера террористов.
"Мы убили и ликвидировали большинство его помощников. У него не осталось почти никого, кому он может доверять. Он находится в изоляции, мы следим за его передвижениями. Он старается оставаться в тени, почти не поддерживает связь с другими террористами, чаще всего она (связь) почти отсутствует", - заявил аль-Абади.
"Если я скажу, что он (аль-Багдади) все еще находится в Мосуле, буду ли я прав?", - спросил ведущий иракского премьера, на что тот ответил, что "не будет это комментировать".
По словам аль-Абади, операция по восстановлению контроля над западной частью Мосула начнется в ближайшее время, а в течение ближайших трех месяцев Ирак планирует полностью освободить свою территорию от ИГ.
Наземная фаза операции по освобождению Мосула, более двух лет удерживаемого ИГ, стартовала 17 октября прошлого года. В ней участвуют правительственные силы, шиитское ополчение и курдские формирования "пешмерга". Поддержку с воздуха оказывают иракские ВВС и авиация коалиции во главе с США. 24 января командование ВС Ирака объявило о полном освобождении от террористов восточной части города.
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