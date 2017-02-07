Сотрудники аэропорта Алматы подозреваются в кражах вещей из багажа

Транспортными полицейскими задержаны 2 подозреваемых в совершении кражи в аэропорту Алматы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД на транспорте МВД РК.

28 января в Линейный отдел внутренних дел в аэропорту города Алматы обратился житель города, сообщивший о краже из багажа нового сотового телефона и ювелирных изделий-сережек, совершенной 25 декабря прошлого года при перелете авиарейсом сообщением «Актобе-Алматы-Киев».

По словам мужчины, пропажу он обнаружил в аэропорту города Киев.

Транспортной полицией установлены и задержаны два молодых человека, которые работая в должности приемосдатчиков службы организации пассажирских перевозок АО «Международный аэропорт Алматы», на своем рабочем месте совершили кражу по предварительному сговору.

Похищенное изъято. Задержанные водворены в изолятор временного содержания ДВД города Алматы.

Начато досудебное расследование по по ст.188 ч.2 п.1 УК РК (Кража).

В данное время выясняется причастность задержанных к аналогичным ранее совершенным преступлениям.