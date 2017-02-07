В Казахстане из-за гриппа закрыты 8 школ и 3 детских сада
7 февраля 2017, 09:49
С начала эпидемического сезона на 3 февраля зарегистрировано более 380 тысяч случаев ОРВИ, в том числе 1831 случай гриппа.
На территории Республики Казахстан, как и в целом по Европейскому региону отмечается повсеместная регистрация гриппа и ОРВИ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по защите прав потребителей РК.
Основную долю заболевших ОРВИ составляют дети до 14 лет - 65 %. Удельный вес школьников с ОРВИ ко всем заболевшим составил 20%, гриппом – 13%.
На прошедшей неделе по совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ не отмечено.
С целью принятия оперативных противоэпидемических мер с 1 декабря ведется ежедневный мониторинг за состоянием заболеваемости населения РК острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, и циркуляцией вируса гриппа.
С учетом заболеваемости в группах населения и в целях предупреждения роста заболеваемости ОРВИ и гриппом среди школьников, по рекомендации территориальных подразделений КЗПП управлениями образования с начала эпидсезона приостановлен учебный процесс в 26 организациях воспитания и образования, из них в 4 школах учебный процесс возобновлён.
На 3 февраля полностью закрыты 8 школ и 3 дошкольных организаций в Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях, частично (в отдельных классах) учебный процесс приостановлен в 11 школах Северо-Казахстанской области.
Фото с сайта Regnum
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4842977-6f9a5ac519c051936e20d3e2d88a443b
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...