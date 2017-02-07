В аэропорту Алматы задержали 7 авиарейсов

По состоянию на 06/02-07/02 08:00 ч Международном аэропорту Алматы задержаны семь авиарейсов , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу порта.





1) DV725 Алматы-Усть- Каменогорск (Метеоусловия в аэропорту назначения) Скат

2) DV729 Алматы-Костанай (Перенос на 07/02 по метеоусловиям г. Костанай) Скат

3) DV735 Алматы-Семей (Позднее прибытие самолета) Скат

4) CZ6012 Алматы-Урумчи (Перенос на 07/02 По метеоусловиям г. Урумчи) China Southern Airlines (Южно-Китайские Авиалинии)

5) Z92215 Алматы-Кызылорда-Атырау (Техническая причина) Bek air

6) W5073 Алматы-Тегеран (Перенос на 07/02-позднее прибытие самолета ) Mahan air

7) KC871 Алматы-Москва (Тех.причина) Эйр Астана





В настоящий момент в Алматы вертикальная видимость составляет 130 м, горизонтальная 1200 м. Ограничений на прием и выпуск ВС нет.



