В аэропорту Алматы задержали 7 авиарейсов
7 февраля 2017, 09:56
Отменен один рейс KC987/988 Алматы-Урумчи-Алматы.
По состоянию на 06/02-07/02 08:00 ч Международном аэропорту Алматы задержаны семь авиарейсов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу порта.
1) DV725 Алматы-Усть- Каменогорск (Метеоусловия в аэропорту назначения) Скат
2) DV729 Алматы-Костанай (Перенос на 07/02 по метеоусловиям г. Костанай) Скат
3) DV735 Алматы-Семей (Позднее прибытие самолета) Скат
4) CZ6012 Алматы-Урумчи (Перенос на 07/02 По метеоусловиям г. Урумчи) China Southern Airlines (Южно-Китайские Авиалинии)
5) Z92215 Алматы-Кызылорда-Атырау (Техническая причина) Bek air
6) W5073 Алматы-Тегеран (Перенос на 07/02-позднее прибытие самолета ) Mahan air
7) KC871 Алматы-Москва (Тех.причина) Эйр Астана
В настоящий момент в Алматы вертикальная видимость составляет 130 м, горизонтальная 1200 м. Ограничений на прием и выпуск ВС нет.
Фото: Facebook
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