В Астане обсудили выполнение режима прекращения огня в Сирии

Сегодня в Астане состоялось техническая встреча по Сирии, после которой председатель российской делегации, заместитель начальника генерального оперативного управления генштаба Военных сил РФ, генерал-майор Станислав Гаджимагомедов дал короткий брифинг для прессы, на котором рассказал об итогах встречи, передает корреспондент Zakon.kz.

«Делегация России Турции и Ирана, а также представителей ООН сегодня 6 февраля провели в городе Астана первое заседание совместной группы, созданной в соответствии с договоренностями, достигнутыми на международной встрече по Сирии, которая была проведена здесь же, в Астане 23-24 января. Участники заседания обсудили ход выполнения прекращения боевых действий в Сирии, особые меры по созданию механизма эффективного мониторинга и контроля в целях обеспечения полного соблюдения режима прекращения боевых действий, предотвращение любых провокаций, определения всех модальностей режима», - сказал он.

Также С. Гаджимагомедов отметил, что участники помимо всего прочего обсудили меры взаимного доверия и обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа.

«Делегации подтвердили готовность продолжения взаимодействия в интересах полного выполнения режима прекращения боевых действий в Сирии», - уточнил глава российской делегации.

По его словам, все члены делегации выразили искреннюю признательность казахстанской стороне за предоставление площадки для продолжения Астанинского процесса и создания благоприятных условий для проведения в Астане первого заседания совместной группы по контролю за соблюдением режима прекращения боевых действий.

«Спасибо. У нас очень много мероприятий еще на сегодня запланировано», - резюмировал он.

На вопросы представителей прессы спикер отвечать отказался, посоветовав журналистам обратиться в Министерство обороны Российской Федерации. Он добавил лишь то, что заседание стран-гарантов ограничилось одним днем.

Напомним, сегодня в Астане состоялось заседание совместной оперативной группы России, Турции и Ирана по контролю за перемирием в Сирии, в нем также приняли участие эксперты ООН и Иордании.

Ранее на переговорах в Астане по сирийскому урегулированию 23-24 января страны-гаранты (Иран, Россия, Турция) договорились о трехстороннем механизме для контроля режима прекращения огня в Сирии. Детали механизма и его реализацию планируется обсудить на первой встрече оперативной группы в Астане в понедельник.

Минобороны России заявило ранее, что такие встречи в Астане будут регулярными. В свою очередь глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил в пятницу, что встреча будет носить технический характер. Абдрахманов назвал встречу продолжением «Астанинского процесса» урегулирования ситуации в Сирии.

Ксения Давыдова