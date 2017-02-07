Автором зажигательного танца на Универсиаде-2017 оказался тренер сборной США

Напомним, экстравагантный танец тренера поднял настроение собравшимся на матче сборных США и Китая на "Халык Арене".

Автором зажигательного танца в прямом эфире хоккейного матча зимней Универсиады-2017 стал тренер сборной США по техническим вопросам Морган Брайан, передает корреспондент передает корреспондент Vesti.kz





- Мы часто устраиваем такие веселые перформансы. Очень хотелось показать всем, кто был на арене, что американцы веселый народ - отметил Брайн.





- Как вам в Алматы?





- Все прекрасно у вас. Мне все нравится. Люди очень общительные и мне нравится, та атмосфера, которая ощущается на вашем соревновании. Я посетил соревнования Универсиады в Испании и Италии. В Казахстане очень хорошие объекты построили и все соревнования проходит на неплохом уровне. Кстати, главный тренер нашей команды является поклонником Геннадия Головкина и следит за всеми его поединками.







После беседы экстравагантный тренер с удовольствием согласился выступить на бис и вместе с волонтерами продемонстрировал свои танцевальные данные.

Напомним, экстравагантный танец тренера поднял настроение собравшимся на матче сборных США и Китая на "Халык Арене".

Ранее главный тренер студенческой сборной США по хоккею Шон Хоган подвел итоги выступления своей команды на Универсиаде-2017 и отметил, что является фанатом боксера-профессионала Геннадия Головкина.



