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В Великобритании родился зеленый щенок

7 февраля 2017, 10:02

Зеленоватый цвет шерсть приобрела, вероятно, из-за повышенного содержания вещества биливердина в плаценте.


Щенок лабрадора с зеленой шерстью появился на свет в Великобритании, сообщает НТВ.ru.

Как сообщается, из пяти щенков четверо родились с золотистой шерстью, а один — с зеленой. Хозяева необычного малыша «были немного шокированы», передает ТАСС.

Зеленоватый цвет шерсть приобрела, вероятно, из-за повышенного содержания вещества биливердина в плаценте. Возможно, это редкое явление может быть только третьим подобным случаем в мире.

Щенка назвали Фифи в честь Фионы — зеленой принцессы-огра из мультфильма «Шрек». Впрочем, зеленым щенок пробудет недолго, скоро шерсть приобретет свой обычный вид.

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