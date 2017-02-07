В Великобритании родился зеленый щенок

Щенок лабрадора с зеленой шерстью появился на свет в Великобритании, сообщает НТВ.ru





Как сообщается, из пяти щенков четверо родились с золотистой шерстью, а один — с зеленой. Хозяева необычного малыша «были немного шокированы», передает ТАСС.





Зеленоватый цвет шерсть приобрела, вероятно, из-за повышенного содержания вещества биливердина в плаценте. Возможно, это редкое явление может быть только третьим подобным случаем в мире.