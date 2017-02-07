В Великобритании родился зеленый щенок
7 февраля 2017, 10:02
Зеленоватый цвет шерсть приобрела, вероятно, из-за повышенного содержания вещества биливердина в плаценте.
Щенок лабрадора с зеленой шерстью появился на свет в Великобритании, сообщает НТВ.ru.
Как сообщается, из пяти щенков четверо родились с золотистой шерстью, а один — с зеленой. Хозяева необычного малыша «были немного шокированы», передает ТАСС.
Зеленоватый цвет шерсть приобрела, вероятно, из-за повышенного содержания вещества биливердина в плаценте. Возможно, это редкое явление может быть только третьим подобным случаем в мире.
Mint Chocolate Labrador: Dog Gives Birth To Green Puppy https://t.co/Ld9sMeXg3q#dogsoftwitter#greendog— 🍼🐶Rob Graham🐶🍼 (@bobbygreenbean) 6 февраля 2017 г.
Щенка назвали Фифи в честь Фионы — зеленой принцессы-огра из мультфильма «Шрек». Впрочем, зеленым щенок пробудет недолго, скоро шерсть приобретет свой обычный вид.
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