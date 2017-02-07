Цены предприятий-производителей промышленной продукции в январе 2017 года
В январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года цены предприятий-производителей в горнодобывающей промышленности повысились на 11,5%, обрабатывающей - на 1%. Цены на произведенную продукцию стали выше на 6,8%, услуги промышленного характера - на 2,7%.
|
Изменение цен предприятий-производителей промышленной продукции
в процентах, прирост +, снижение -
|
|
Январь 2017г. к
|
декабрю 2016г.
|
январю 2016г.
|
декабрю 2015г.
|
Промышленная продукция, включая услуги промышленного характера
|
6,4
|
25,3
|
22,8
|
Произведенная продукция
|
6,8
|
27,7
|
24,8
|
Средства производства
|
1,0
|
5,8
|
8,0
|
Продукция промежуточного потребления
|
8,1
|
32,3
|
27,8
|
Потребительские товары
|
0,5
|
8,6
|
11,6
|
Услуги промышленного характера
|
2,7
|
4,8
|
6,4
За прошедший месяц цены предприятий-производителей на нефть стали выше на 14,3%, уголь - на 4,4%, металлические руды - на 3,7%, топливо дизельное - на 0,8%, бензин - на 0,6%, газ природный - на 0,5%, на пропан и бутан сжиженные - ниже на 0,8%.
Увеличение цен отмечено на ферросплавы на 10,4%, цинк - на 3%, свинец - на 2,8%, их снижение на благородные металлы на 4,6%, алюминий - на 2,4%, прокат черных металлов - на 1,9%.
Повышение цен производителей наблюдалось на сахар на 3,7%, муку ржаную - на 1,9%, молочные продукты - на 1,7%, мясо скота - на 1,3%, птицы - на 1%, масло растительное - на 0,8%.
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