Цены предприятий-производителей промышленной продукции в январе 2017 года

В январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года цены предприятий-производителей в горнодобывающей промышленности повысились на 11,5%, обрабатывающей - на 1%. Цены на произведенную продукцию стали выше на 6,8%, услуги промышленного характера - на 2,7%.

Изменение цен предприятий-производителей промышленной продукции в процентах, прирост +, снижение - Январь 2017г. к декабрю 2016г. январю 2016г. декабрю 2015г. Промышленная продукция, включая услуги промышленного характера 6,4 25,3 22,8 Произведенная продукция 6,8 27,7 24,8 Средства производства 1,0 5,8 8,0 Продукция промежуточного потребления 8,1 32,3 27,8 Потребительские товары 0,5 8,6 11,6 Услуги промышленного характера 2,7 4,8 6,4

За прошедший месяц цены предприятий-производителей на нефть стали выше на 14,3%, уголь - на 4,4%, металлические руды - на 3,7%, топливо дизельное - на 0,8%, бензин - на 0,6%, газ природный - на 0,5%, на пропан и бутан сжиженные - ниже на 0,8%.

Увеличение цен отмечено на ферросплавы на 10,4%, цинк - на 3%, свинец - на 2,8%, их снижение на благородные металлы на 4,6%, алюминий - на 2,4%, прокат черных металлов - на 1,9%.

Повышение цен производителей наблюдалось на сахар на 3,7%, муку ржаную - на 1,9%, молочные продукты - на 1,7%, мясо скота - на 1,3%, птицы - на 1%, масло растительное - на 0,8%.