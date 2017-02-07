Инвестиции в основной капитал. Образование. Здравоохранение и социальные услуги за январь-декабрь 2016 года

Госсектор стимулирует частный бизнес инвестировать в будущее. Собственные капвложения бизнеса в систему образования выросли за год на 37,9%, в здравоохранение и соцуслуги - на 7,2%.

В 2016 году инвестиции в образовательной сфере составили 219,3 миллиарда тенге - практически столько же, сколько и в 2015. Пик наблюдался в 2014 году - 229,4 млрд тг, +58,4% за год.

Примечательно, что за последние годы, благодаря эффективным механизмам государственно-частного партнерства, произошла значительная переструктуризация инвестиционных портфелей в образовании и здравоохранении - сферах, где вложения направлены на повышение качества человеческих ресурсов Казахстана в долгосрочном периоде.

Так, госсектор снижает прямое инвестирование с 2014 года (-13,1% за год в 2015, -16,9% - в 2016). В то же время, значительно растут собственные средства (в 2,2 раза в 2014, на 22,9% в 2015, и еще на 37,9% - в 2016 году).

По итогам 2016 года собственные инвестиции бизнеса достигли в портфеле капвложений образовательного сектора почти 42%. Для сравнения, в 2015 году было 30,2%, в 2014 - 23,5%, в 2013 - всего 17,2%.

В региональном разрезе наибольший объем инвестиций пришелся на Астану - 67,1 млрд тг (30,6% от РК). Именно в столице расположен «Назарбаев Университет» - один из ключевых проектов в образовании, национальный бренд РК и престижный вуз мирового уровня. Университет обеспечивает качественный прорыв в подготовке инженерно-технических и научных кадров, и в формировании современной научно-исследовательской инфраструктуры.

Каждая из школ, входящих в его состав, будет иметь зарубежного академического партнера, обладать сильной научной и производственной базой, и обеспечивающей интеграцию образования, науки и производства. Обеспечивается преемственность программы университета с учебными программами дошкольного и среднего образования проекта «Назарбаев Интеллектуальные школы».

Также в ТОП-3 входят наиболее густозаселенные регионы страны - так, 38,8 млрд тг (17,7%) капвложений зафиксировано в Алматинской области, и 33 млрд тг (15,1%) - в ЮКО.

Аналогичная тенденция переформирования инвестпортфеля в стороны собственных вложений бизнес-структур наблюдается и в здравоохранении.

Так, госсектор постепенно передает инвестпроекты независимому бизнесу: капвложения из государственного и местного бюджета сократились за год на 30,1% (снижение наблюдается с 2014 года). Собственные средства, напротив, планомерно растут: +7,2% за год по итогам 2016, до 23,5 млрд тг. Ранее в 2015 годовой прирост составлял 5%. Пик наблюдался в 2014 - сразу +67,6% к 2013.

В целом объем инвестиций в здравоохранение и социальные услуги по итогам 2016 года составил 62,8%, на 20,2% меньше, чем в 2015. Из них 37,5% обеспечили собственные вливания бизнеса (против 27,9% годом ранее, 19,7% в 2014 году и всего 12,3% - в 2013).

В системе здравоохранения пересматриваются подходы к управлению в государственных медицинских организациях и проведению инвестиционной политики в здравоохранении. Внедрена система финансирования и оплаты медицинских услуг, ориентированная на результаты, создана эффективная система лекарственного обеспечения.

В 2020 году доля частных поставщиков медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи должна составлять согласно стратегическому плану не менее 20%. Также создается благоприятная конкурентная среда для поставщиков услуг, независимо от форм собственности, на основе государственно-частного партнерства.

Наибольший инвестобъем в здравоохранение сконцентрирован в Алматинской области (8,3 млрд тг, 13,3% от РК). Также в тройку лидеров входят мегаполисы - Астана (78 млрд тг, 12,5% от РК) и Алматы (7,3 млрд тг, 11,6% от РК).