Вратарь испанской команды забил победный гол с 80 метров

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Посуэло Аларкон».

Вратарь испанского клуба «Посуэло Аларкон» Сальва забил мяч ударом со своей штрафной линии в матче четвертого дивизиона чемпионата страны с «Вильянуэво-дель-Пардильо». Видеозапись момента появилась на странице «Посуэло» в Twitter.





При счете 0:0 Сальва произвел удар с расстояния 80 метров, мяч пролетел через все поле и попал в ворота из-за ошибки вратаря соперника. Этот гол оказался победным. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Посуэло Аларкон».



