Избран председатель молодежного крыла «Жас Отан» при партии «Нұр Отан»

Сегодня состоялось заседание Центрального Совета молодежного крыла «Жас Отан».

В состав Совета входят председатели региональных филиалов и городских отделений, молодые общественные деятели, представители культуры и спорта, а также молодые предприниматели. В работе Совета принял участие секретарь партии Фархад Куанганов.

- Сегодня «Жас Отан» - динамичный орган и кузница кадров для государственных структур и гражданского общества, - сказал он.

В ходе заседания обсуждены итоги проделанной работы и определены дальнейшие направления деятельности МК «Жас Отан».

Перед молодежным крылом «Жас Отан» была поставлена задача активно включиться в информационно-разъяснительную работу по Посланию Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

Также в ходе заседания отмечалось, что будет продолжена активная работа по поручению Лидера партии по трудоустройству молодежи, повышению их профессиональных навыков, поддержке молодых новаторов и другое.

В ходе заседания председателем молодежного крыла избран Данияр Сундетбаев. Он является докторантом PhD Казахского национального университета имени аль-Фараби, исследователем по программе PhD Колумбийского университета (США). С 2008 по 2015 годы работал на руководящих должностях молодежного трудового отряда «Жасыл Ел», МК «Жас Отан», Конгресса молодежи в городе Алматы. До назначения работал преподавателем Евразийского Национального университета имени Л.Н. Гумилева.