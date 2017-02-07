В теплых остановках Усть-Каменогорска поселились бомжи

Заказчики проекта уверяют, что сделали все возможное, чтобы не допустить подобных ситуаций и теперь не знают как выселить бездомных из павильонов. В то же время полицейские рапортуют, что регулярно забирают бродяг, ночующих в утепленных остановках, передает корреспондент передает корреспондент YK-news.kz





Напомним, в 2016 году в Усть-Каменогорске организовали три отапливаемых павильона. Один расположился на остановке «Дворец спорта» со стороны магазина «Статус», второй — на «Автоуправлении» возле поворота на улицу Кайсенова и третий — на конечной в поселке имени Куленова — на улице Молдагуловой.





По задумке властей, в теплых остановках горожане могут согреться, дожидаясь нужного автобуса. Внутри павильонов оборудованы лавочки и электрообогреватели. Однако с недавних пор крытые остановки массово облюбовали лица без определенного места жительства. Бездомные устраивают ночлежки в павильонах, толпой распивают в них спиртные напитки, курят и разбрасывают мусор. Разумеется после посиделок бомжей в закрытом и невентилируемом пространстве остается смрад. Из-за этого даже в самые лютые морозы у людей отпадает всякое желание зайти внутрь.

В городском отделе ЖКХ, являющимся заказчиком проекта теплых остановок, пояснили, что еще на стадии разработки сооружений предусмотрели всевозможные варианты защиты от подобных случаев.





— На входе в павильоны стоят электронные замки, которые автоматически срабатывают в 22:00 и блокируют двери, — рассказал начальник отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Усть-Каменогорска Аскар Жаксылыков. — Бездомные заранее приходят и подставляют под двери всякие баночки, чтобы они не закрылись. После этого уже всей толпой заселяются внутрь остановки. Но мы же не можем контролировать это, полицейские должны следить за порядком. Необходимо, чтобы пешие наряды регулярно приходили туда и выгоняли бродяг. Мы уже несколько раз направляли письма с данным предложением в местную полицейскую службу. К слову, аналогичная проблема существует и в Астане.

В свою очередь стражи правопорядка уверяют, что знают о сложившейся ситуации и всячески стараются не загубить идею теплых остановок в городе.

— Теплые остановки расположены на маршрутах патрульно-постовых нарядов, в том числе и пеших нарядов, — ответили в Местной полицейской службе УВД Усть-Каменогорска. — Во время патрулирования наряды осуществляют проверку остановок. В случае обнаружения в них правонарушителей наряды доставляют их в участковые пункты полиции. При обнаружений на маршруте патрулирования лиц без определенного места жительства, в том числе и на остановках, наряды доставляют их в приемник-распределитель для лиц без определенного места жительства УВД Усть-Каменогорска.





Тем не менее, бомжи и по сей день продолжают кучковаться в теплых павильонах и, более того, пытаются уже устанавливать там собственные правила, заклеивая внутри объективы камер видеонаблюдения.

Отметим, что в нынешнем году местные власти планируют построить еще два отапливаемых укрытия. На возведение каждого из них уйдет по 6,5 миллиона тенге. Предположительно, теплые остановки разместятся на Кабанбай батыра в районе Центрального рынка и на улице Утепова, неподалеку от школы № 44.

Андрей Верба