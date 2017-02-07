Из бюджета Атырауской области будет выделено более 3 млрд. тенге на инвестиции в газопроводные сети

Максот Абуов: «В целях недопущения повышения тарифа на транспортировку газа принято решение значительную часть программы реализовать за счёт средств из областного бюджета».

В минувшую пятницу в пресс-клубе Региональной службе коммуникаций состоялся очередной брифинг, где с представителями региональных СМИ встречался директор Атырауского производственного филиала (ПФ) АО «КазТрансГаз Аймак» Максот Абуов. Спикер рассказал, что ПФ АО «КазТрансГаз Аймак» является основным поставщиком природного газа в Атырауской области. Посредством эксплуатации коммунальных газовых сетей предприятие осуществляет транспортировку природного газа до конечных потребителей через газопроводы высокого, среднего и низкого давления. В настоящее время производственный филиал осуществляет газоснабжение населённых пунктов области, кроме потребителей Жылыойского района и микрорайона «Авангард» города Атырау. Объём транспортировки природного газа по распределительным газопроводам за 2016 год составил более 631 млн. кубометров газа. Услугами предприятия пользуется 96% населения области, или 114 населённых пунктов и город Атырау.

На брифинге было сказано, что готов и представлен в вышестоящие органы на утверждение проект «Плана инвестиционной программы на модернизацию, реконструкцию и обновление газопроводных сетей и сооружений на 2016-2020 годы». По словам М.Абуова, это связано со значительным ростом потребления объёмов природного газа за последние десять лет - с 170 млн. кубометров в год в 2006 году до 631 млн. кубометров в 2016 году (прирост составляет свыше 3,5 раза). Также было отмечено, что разработана и представлена на утверждение инвестиционная программа, которая предусматривает реализацию ряда крупных проектов. Например:

- проектирование и строительство соединительного газопровода между селами Махамбет и Жалгансай;

- проектирование и строительство подводящих газопроводов-отводов к населённым пунктам Махамбетского и Индерского районов от газопровода «Индер — Махамбет»;

- замена надземных стальных газопроводов высокого давления на полиэтиленовые (ПЭ) общей протяжённостью 2,3 км;

- проектирование и строительство ПЭ-газопровода высокого давления взамен физически изношенного стального газопровода «Индер - Бодене».

- Инвестиционная программа также предусматривает строительство ряда межпоселковых газопроводов, особенно в сельской местности, - отметил в своем выступлении Максот Абуов.

Всего, по его словам, инвестиционная программа оценивается на общую сумму более чем 3 млрд. 736 млн. тенге. И по инициативе акимата Атырауской области в целях недопущения повышения тарифа на транспортировку газа было принято решение значительную часть программы реализовать за счёт финансовых средств областного бюджета - местные власти выделят для этого 2 млрд. 588 млн. тенге. В свою очередь, Атырауский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» из собственных средств выделит 1 млрд. 147 млн. тенге.

- В результате реализации намеченных мероприятий будет решён ряд проблем по бесперебойному и стабильному газоснабжению потребителей Атырауской области, а также повысится эффективность работы ремонтно-эксплуатационных служб по обслуживанию и эксплуатации газопроводных сетей, - заявил Максот Абуов.

Рахим Койлыбаев