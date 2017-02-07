Шорт-трекист Никиша остался недоволен решением судей

На дистанции 500 метров Казахстан взял сразу две награды — серебряную и бронзовую. Занявший третье призовое место Денис Никиша рассказал о прошедших соревнованиях и о том, каковы ближайшие планы у казахстанской команды, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Универсиады.





— Вы довольны результатом забега?

— Шорт-трек — это непредсказуемый вид спорта, в нем может сильный проиграть, а слабый — выиграть. Непонятно, почему дисквалификацию дали китайскому спортсмену, а не корейскому, непонятно, почему не было перезабега, который полагался по правилам. Вообще, если бы дисквалификацию получил корейский спортсмен, то Абзал Ажгалиев взял бы «золото», а не «серебро». Сказать, что я недоволен сегодняшним днем, нельзя. Конечно, медаль есть, это хорошо, это продуктивно, но настрой был такой... все поддерживали, все знали, что 500 метров — это моя дистанция, я спринтер, я должен был брать «золото»... В любом случае, у нас два спортсмена завоевали награды. И мы довольны результатом.





— Что произошло в финале?

— Сегодня я упал. Со старта китайский спортсмен вышел вперед, из-за этого я притормозил, в этот момент кореец сзади меня толкнул, и я уперся в китайца. В итоге упали я и корейский спортсмен. Не понимаю, почему дисквалифицировали китайского — я считаю, что он не виноват. Любой контакт запрещен со старта до поворота, но, если падение происходит в районе третьей фишки, это — перезабег. К сожалению, судьи решили иначе.





— Какие у вас планы на ближайшее время?

— 8 февраля начинается этап Кубка мира в Минске, и мы на нём выступаем. Нынешний сезон был трудным, и хочется поскорее его закончить и отдохнуть. Мы рассчитываем на хорошие результаты. С прошлого этапа мирового Кубка мы привезли много медалей, к тому же уже два года тренируемся в Голландии с местной сборной. Уже несколько лет это одна из сильнейших команд в мире. Сильный тренер, сильный коллектив, который выигрывает много медалей. Тренировки с ними хорошо помогают росту наших результатов.



