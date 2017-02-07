Тенге в 2016 году в реальном выражении укрепился на 6,1%

Ослабление тенге к российскому рублю за 2016 год в реальном выражении (скорректированное на изменение относительных цен) составило 8,3%, а с начала 2014 года реальное ослабление тенге составило 10,1%.

Данные по изменению индексов реальных обменных курсов валют основных торговых партнеров представлены в таблице.

В свою очередь, за 2016 год дефицит текущего счета платежного баланса составил 8,2 млрд. долларов США при положительном торговом балансе в размере 9,4 млрд. долл. В 2015 году дефицит текущего счета составлял 5,5 млрд. долл. при профиците торгового баланса в 12,7 млрд. долл.





Увеличение отрицательного сальдо текущего счета стало следствием наращивания объемов инвестиций в нефтегазовые проекты, реализуемые с участием иностранных инвесторов, при сокращении экспортных доходов.





Экспорт товаров составил 37,2 млрд. долл., что на 19,9% ниже показателя 2015 года. Несмотря на положительную динамику мировых цен во второй половине прошлого года, средняя стоимость нефти за 2016 год (42,8 долл. за баррель нефти сорта Brent) оставалась ниже показателя 2015 года (50,8 долл. за баррель нефти сорта Brent). Стоимость экспорта нефти и газового конденсата снизилась на 27,6% относительно 2015 года, при этом во второй половине года экспорт нефти и газового конденсата начал расти и в четвертом квартале показал прирост на 7,0% относительно четвертого квартала 2015 года.





Импорт товаров составил 27,8 млрд. долл. (33,8 млрд. долл. в 2015 году). Снижение этого показателя на 17,8% относительно 2015 года обеспечено в основном сокращением ввоза непродовольственных потребительских товаров и инвестиционных товаров.





Отрицательное сальдо инвестиционных доходов составило 11,3 млрд. долл., увеличившись на 14,2% в основном за счет роста доходов иностранных прямых инвесторов. Вместе с тем, более 60% доходов, подлежащих к выплате иностранным инвесторам, остались в стране и были направлены на финансирование своих предприятий в Казахстане, в первую очередь в нефтегазовой сфере.





Прямые иностранные инвестиции , главным образом в совместные предприятия нефтегазовой отрасли, стали основным источником притока капитала в страну. В 3 квартале 2016 года зафиксирован рекордный показатель притока прямых иностранных инвестиций в размере 6,3 млрд. долл., а в целом за 2016 год он составил 14,3 млрд. долл., в 4 раза превышая показатель 2015 года.





Приток капитала в 2016 году также обеспечивался за счет привлечения Правительством займов от международных организаций и использования Национального Фонда. В целом за 2016 год чистый приток капитала по финансовому счету (за исключением операций с резервными активами Национального Банка) оценен в 9,3 млрд. долл. (в 2015 году – 10 млрд. долл.).





Для 2016 года характерно значительное сокращение объемов вывоза капитала по неклассифицированным в статьях платежного баланса операциям. В 2016 году чистые ошибки и пропуски платежного баланса сложились с отрицательным значением в 1,7 млрд. долл. (минус 5,4 млрд. долл. в 2015 году).



