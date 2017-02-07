Спасенный от смерти на улице нигерийский мальчик-«колдун» пошел в школу

Сейчас прошло уже больше года с момента первой фотографии, и трехлетнего мальчика не узнать.

Год назад сотрудница гуманитарного фонда из Дании Анья Риннгрен Ловен вместе со своим супругом была в Нигерии, где занималась спасением нескольких из тысяч брошенных на улице маленьких детей. Каждый год их число увеличивается: родители выгоняют их и оставляют на произвол судьбы, считая их колдунами. «Мы видели испуганных, измученных и даже мертвых детей», — писала Анья, соосновательница Фонда образования и развития в помощь африканским детям (African Children’s Aid Education and Development Foundation, ACAEDF), в заметке для своего блога в 2016 году, сообщает Bigpicture.ru













Именно тогда она впервые встретила маленького мальчика, которого сейчас называет Хоуп (Hope — «надежда»). Ребенок, который тогда представлял из себя практически кожу да кости, был брошен на произвол судьбы собственными родителями в маленькой деревне. «Я решила назвать его Хоуп, потому что сейчас мы все очень надеемся, что он выживет, — писала Ловен два дня спустя после того, как его спасли. — Он был в деревне, голый, одинокий и при смерти».













Ловен выложила фотографию, где она поит водой маленького Хоупа, чтобы привлечь внимание к этой серьезной проблеме в Нигерии и собрать средства на лечение и реабилитацию мальчика. Фотография разошлась по социальным сетям, и история Хоупа быстро облетела весь мир. Сейчас прошло уже больше года с момента первой фотографии, и трехлетнего мальчика не узнать.









«Сегодня ровно год с момента, когда мир узнал о маленьком мальчике по имени Хоуп. На этой неделе Хоуп пойдет в школу», — написала Анья на своей страничке в Facebook 30 января.









На новом снимке гораздо более упитанный Хоуп в красной кофте, белых кроссовках и с черным рюкзаком пьет воду из бутылки, как он это делал год назад. Здоровый вид мальчика оказался приятным сюрпризом для тех, кто узнал его историю год назад, и позитивный отклик в социальных сетях не заставил себя ждать.









Хоуп вместе с другими 35 детьми живет в детском доме, которым управляет Анья Ловен и ее муж Дэвид Эммануэль Умем, в городе Экет в Нигерии. Здесь помогают десяткам других детей, как Хоуп, которых собственные родители выгнали на улицу. В 2009 году борцы с жестокой традицией сообщали о том, что за десять лет в двух из 36 нигерийских провинций около 15 тысяч детей обвинили в колдовстве и около тысячи были убиты.









Благодаря тысячам людей со всего мира, внесшим пожертвования фонду ACAEDF, от имени Хоупа Анья Ловен смогла поучаствовать в открытии клиники, которая помогает многим другим детям, обвиненным в колдовстве. Организация также приобрела земельный участок, который назвали «Земля надежды». Здесь построят новый детский приют, который будет защищать брошенных мальчиков и девочек. По словам Ловен, Хоуп — доказательство того, что жизнь этих детей можно изменить.









«Как видите, Хоуп быстро растет. Это симпатичный, здоровый и очень радостный малыш — все благодаря невероятной любви и заботе, которую он получает каждый день от наших сотрудников и всех детей, — говорит Анья. — Где есть любовь, есть и надежда».











