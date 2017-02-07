Баскетболист из США намерен набить тату в виде казахстанского флага

Американский легионер «Астаны» Роберт Лаури сразу влюбил в себя казахстанских болельщиков баскетбола. Веселый, позитивный и очень общительный парень. Но, самое главное, один из самых эффектных игроков в Единой Лиги ВТБ, который с первой же игры сезона показал всем и вся, кто есть кто на площадке, сообщает официальный сайт клуба.





О самом безумном поступке в жизни, о том, куда потратил свой первый гонорар, о своих татуировках, о слабостях к кроссовкам, о команде «Астана», о Бобе Марли и о многом другом в эксклюзивном интервью нашему сайту рассказал разыгрывающий ПБК «Астана» Роберт Лаури.

- Роберт, для начала расскажи о себе, о своей семье…

- Мне 29 лет, я родился в Вашингтоне. Баскетболом начал заниматься в 6 лет. У меня есть 2 высших образования. Я закончил университет по специальности «электроника» и «мультимедиа», и очень горжусь этим, ведь многие профессиональные спортсмены не имеют высшего образования. Я даже посещал курсы актерского мастерства. В годы учебы это было частью моей специальности (Улыбается). У меня есть 5-летняя дочь, я очень сильно её люблю и очень скучаю по ней. Она у меня очень умная! К сожалению, мы с ней видимся не так часто.





- Что значит баскетбол для тебя?

- Баскетбол для меня — всё. Спорт дал мне всё то, что у меня сегодня есть. Благодаря баскетболу я встретил свою девушку, встретил много интересных людей и познал многие культуры.

-Если бы не баскетбол, то чем бы ты занимался?

- Мне сложно представить. Когда закончу карьеру игрока, то хочу стать тренером, может быть даже индивидуальным тренером. Я думаю, что буду полезен в мире баскетбола.

-Ты очень веселый парень. Всегда стараешься быть таким?

- И на площадке, и за ее пределами, я один и тот же человек. Да, я эмоциональный. Когда я зол, все это видят, когда я расстроен, то это тоже видно, и когда я веселый, это тоже сразу заметно. Я очень много времени провожу с командой, и всегда стараюсь ребят подбодрить, развеселить, зарядить положительными эмоциями.

- Твоя прическа – дреды — сразу привлекает внимание. Давно такой стиль у тебя?

- 11 лет назад эта прическа была большим трендом в моем районе. Тогда многие ребята делали дреды. И я не стал исключением. Мне очень нравится моя прическа, мне она идет. В Америке есть стереотип, что если ты с такой причёской, то ты, наверное, гангстер или бандит, а здесь, в Астане, наоборот, всем это нравится. Дреды — уже часть моей жизни.

- Они тебе не мешают тренироваться, играть?

- У меня есть резинка для дредов, но иногда я ее забываю, и тогда наступает катастрофа — мне приходится связывать волосы волосами, а это не совсем удобно.

- Я слышала, что ты питаешь слабость к кроссовкам. Это правда?

- Да кроссовки — это моя страсть. Мне нравится быть другим, я люблю яркие цвета и кроссовки, которые другие не носят. Например, в Америке почти все любят Jordan, но я — нет. Я люблю другие кроссовки. Могу сказать, что моя самая большая коллекция в жизни – это кроссовки!

-И сколько пар насчитывает твоя коллекция?

-70-100 пар. Но я много отдаю (Улыбается).

- Нельзя не заметить твои татуировки на теле. Сколько их у тебя?

- Пока у меня 20 татуировок. Первую тату я сделал в 14 лет. Я очень верующий человек, поэтому первая татуировка означает молитву со словами «Не бойся никого, кроме Бога». На спине у меня набиты баскетбольные тату, а именно, все страны, где я играл в баскетбол: Италия, Германия, Чехия, Турция, Греция, Латвия. Кстати, скоро будет и Казахстан. Я уже пытался в Астане набить флаг Казахстана, но для этого требовалось много времени, и я решил сделать тату в конце сезона.

- Роберт, а каких жизненных принципов ты придерживаешься?

- Мой самый главный принцип — быть достойным, лояльным человеком. Уважать других и быть достойным уважения людей. Ну, и, конечно, любить.

- Ты любишь внимание?

- Конечно, я люблю внимание (Смеется). Я считаю, что достоин этого внимания. Стараюсь всегда быть позитивным человеком, люблю смеяться, выигрывать, и всегда открыт для общения.

- У тебя есть хобби?

- Мое хобби — проводить время с семьей и путешествовать.

- Помнишь, куда ты потратил свой первый свой гонорар?

- Моя первая зарплата была очень маленькая, и я ее сразу потратил. Одну часть я потратил на кроссовки, а всё остальное — на развлечения!

- Самый безумный поступок, который ты совершил в своей жизни?

- Это было в декабре. В свой день рождения я прыгнул с парашютом. Это было сумасшествие!





- Какую кухню предпочитаешь?

- Я слышал, что у вас есть национальное блюдо из конины, и вот именно его я и хочу попробовать. А вообще, мне нравится японская кухня. И еще, когда повар на гриле готовит перед тобой какое-нибудь блюдо. Но самое любимое — soul food. Это еда, которую очень любят ребята-афроамериканцы в Америке. Это жареная курица, макароны с сыром и т.д. Такую пищу готовят в основном в южных штатах моей страны.

- Что ты скажешь о команде «Астана»?

- «Астану» я положительно ассоциирую с нашим тренером. Я работал с ним в прошлом сезоне, и хочу сказать, что это один из лучших специалистов, с кем я когда-либо работал. Он хорошо знает меня. Знает, как со мной работать. Если говорить о команде, то мы все как братья. Нет ни одного человека, которого я могу охарактеризовать негативно. Конечно, как и в любом братстве, есть определенные проблемы, бывает, что мы недовольны друг другом, но мы всегда договариваемся и идем дальше вместе. Все ребята очень сильно стараются и трудятся. У нас нет людей, которые сдаются. Мы все бойцы.

- Против «Енисея» ты забил решающий последний бросок, а в игре с «ЦСКА» ты выбил мяч и сделал данк. В такие моменты ты считаешь себя героем, или это просто работа, которую ты выполняешь?

- Если говорить о тех моментах, где я забил сверху, для меня это необычно, потому что в сезоне я забиваю, таким образом, всего лишь два раза. Я ведь не очень высокого роста, уже не так высоко прыгаю, как раньше, и, конечно, я был рад, когда это сделал. Ну, а бросок в игре против «Енисея» у меня когда-то уже получался. И было это еще в школе. И то чувство описать невозможно. В тот момент я был словно на вершине всего мира, я чувствовал себя героем. Непередаваемые чувства.

- Завтра вам предстоит играть против команды «Калев». Как проходит подготовка?

- Эта та игра, которая сделает тебя либо сильнее, либо сломает тебя. Предстоящий матч решит наше будущее. Я считаю, что у «Калева» сейчас возможно чуть легче график, чем у нас, просто потому что у них в первой части сезона были более сильные соперники. В любом случае, эта игра многое для нас значит, и мы должны ее выиграть!

- Хотелось бы остаться в «Астане» на следующий сезон?

- Да, хотел бы. Если тренер останется в «Астане», то шансы остаться у меня большие (Улыбается). Мне очень нравится здесь, и я хотел бы, чтобы и моя заработная плата росла (Улыбается). Здесь все супер. Лига, фанаты, руководство. Единственная вещь, которая мне не по душе, это погода. Тут очень холодно.

- Я заметила, что ты очень любишь детей, всегда с ними контактируешь…

- Я обожаю детей. И я очень люблю находиться с ними. Бывают моменты, когда ты ссоришься с семьей, с друзьями, с девушкой, но когда оказываешься рядом с детьми, то нет разницы говорят они по-английски или нет. Я люблю энергетику, которую дают мне дети.

- Нынешние фанаты «Астаны» тебя называют «казахстанский Боб Марли», «баскетбольный Боб Марли». Тебе уже приходилось до этого слышать в свой адрес такое сравнение?

- Да, в Штатах, у меня есть прозвище «Роб из Ямайки». И это очень знаменитое прозвище дома (Улыбается). Я, конечно, не из Ямайки, меня просто называют так. Кстати, в интернете есть документальный фильм «Jamaican Rob», и он снят про меня. Многие ассоциируют меня с Бобом Марли. И всё из-за моей причёски. Это нормально.