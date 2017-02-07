Сэкономить время предпринимателей

Сахибам Садырова

В г. Алматы госорганы будут проводить проверку субъектов бизнеса в одно время.

Об этом контрольно-надзорные органы договорились в ходе совещания в Палате предпринимателей г. Алматы. Во встрече приняли участие представители местных государственных структур: прокуратуры, департаментов государственных доходов, по чрезвычайным ситуациям, по защите прав потребителей и Управления государственной инспекции труда и миграции по г. Алматы.

Начальник отдела по снижению административных барьеров ПП г. Алматы Бекежан Кунтаев пояснил, что представители бизнессообщества недовольны порядком проведения проверок, результаты аудита они получают посредством мобильного приложения WhatsApp.

- Предприниматели жалуются, что несколько контролеров из одного госоргана приходят в разное время. Палатой проведен анализ проверок. Так, за первое полугодие 2016 года государственными органами по г. Алматы проведено 9147 проверок субъектов предпринимательства, тогда как за аналогичный период 2015 года 4439. То есть в прошлом году количество проверок увеличилось в два раза, озвучил статистические данные Б. Кунтаев.

По его словам, при проведении проверок у субъектов предпринимательства возникают и непредвиденные непроизводственные затраты изъятие части продукции на экспертизу, дополнительные рабочие места для проверяющих, транспортные расходы и т.д.

- Вопросы безопасности, обеспечение реализации государственной политики в сфере защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения являются основными задачами. Мы понимаем важность контролирующих госорганов, которые отслеживают ситуацию, однако в большинстве случаев многочисленные проверки не выявляют нарушений, а только отвлекают бизнес от выполнения своей работы, подчеркнул спикер.

Позицию предпринимателей поддержала городская прокуратура, которая стала инициатором встречи с руководством местных государственных контрольно-надзорных структур.

- В прокуратуру г. Алматы от имени Ассоциации предпринимателей РК обратился Национальный центр по правам человека. В обращении был поднят вопрос о проведении проверки должностными лицами госорганов в разное время в течение рабочего дня проверяемого субъекта. К сожалению, законодательство ограничений в этой части не содержит. В отношении субъекта предпринимательства назначается комплексная проверка органами контроля и надзора, которые приходят по очереди, тем самым останавливают работу бизнесменов. Мы не призываем органы отказываться от проверок, однако необходимо провести совместную работу по аудиту, чтобы сэкономить время предпринимателей, сказал прокурор Управления прокуратуры г. Алматы Темирлан Канатисанов.

Обсуждая инициативу, руководитель Управления разъяснительной работы ДГД по г. Алматы Зангар Шындали предложил сохранить так называемый эффект неожиданности и не оповещать субъекты бизнеса об аудите.

Начальник отдела государственного пожарного контроля ДЧС г. Алматы Талгат Дюсебаев добавил, что ДЧС не проводит внеплановых проверок, только в особом порядке и по жалобам.

Зам. руководителя Департамента по защите прав потребителей г. Алматы Мурат Биржанов рассказал, что если в первые три года после открытия на объект, к примеру кафе, не поступает жалоб, их никто с проверками не беспокоит. Контролеры начинают свою работу только на четвертый год.

- Нами проводится оценка рисков. В проверочных листах наши сотрудники начисляют баллы, если выявили нарушение. За незначительные отступления от требований контролер может поставить до десяти баллов, за среднее нарушение до 50, а за грубые ошибки грозит до 100 баллов. Если объект набрал 60 баллов и более, значит, через полгода его снова проверят, подчеркнул М. Биржанов.

По итогам совещания участники встречи согласились разработать график и проводить проверку субъектов бизнеса в одно время.