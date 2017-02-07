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Трамп сравнил состояние ВМС США с временами Первой мировой войны

7 февраля 2017, 11:06

Глава Белого дома пообещал принять все меры, чтобы обеспечить вооруженные силы необходимым оборудованием и ресурсами, а также провести обучение, необходимое для выполнения поставленных задач.


Военно-морской флот Соединенных Штатов практически опустился до уровня Первой мировой войны. Об этом заявил в понедельник, 6 февраля, президент США Дональд Трамп, выступая на базе Центрального командования в штате Флорида. Его речь публикует Time, сообщает Lenta.ru.

«Наш флот находится почти на таком же низком уровне, как в Первую мировую войну. Это было давным давно. Очень давно. И такое больше не повторится», — сказал Трамп.

Глава Белого дома пообещал принять все меры, чтобы обеспечить вооруженные силы необходимым оборудованием и ресурсами, а также провести обучение, необходимое для выполнения поставленных задач.

В середине января Трамп в рамках своего плана увеличения корабельного состава флота потребовал снизить стоимость строительства новых боевых единиц.

Осенью, в период предвыборной кампании, политик объявил о планах по доведению количества кораблей на флоте до 350 единиц. Сейчас их 272, а действующие программы развития предусматривают потолок в 308 единиц.

Численность, названная президентом, в последний раз достигалась ВМС США в начале 1998 года.

Фото: Uznayvse.ru

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