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Новости за сегодня

Правительство РК утвердило план работы на этот год

 

На заседании Правительства РК министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов рассказал о приоритетных направлениях деятельности правительства в текущем году, передает корреспондент Zakon.kz.

«В текущем году работа правительства будет направлена на реализацию основных положений стратегических документов: Плана нации 100 шагов, госпрограмм и поручений Главы государства, данных в послании народу Казахстана от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» и расширенного заседания правительства от 3 февраля 2017 года», - сказал он.

При этом глава ведомства отметил, что проект плана на I полугодие включает 148 мероприятий по 9 ключевым направлениям.

«Это достижение запланированного темпа роста ВВП. Создание благоприятных условий для развития частного сектора и усиление конкуренции. Обеспечение финансирования экономики через приоритетное привлечение частных инвестиций. Прорыв в развитии массового предпринимательства и повышение доходов населения. Углубление реформ по повышению качества человеческого капитала. Обеспечение занятости и создание рабочих мест. Приоритетные вопросы решения самозанятости. Совершенствование государственного управления. Повышение эффективности государственных услуг, оперативное реагирование на запросы граждан и достижение прогресса по интеграции Казахстана в ОЭСР. Повышение рейтинга страны в международных индексах», - перечислил министр.

Вместе с тем на заседании Кабмина одобрен и принят общенациональный План реализации Послания Главы государства.

«Общенациональный план предусматривает 67 мероприятий по пяти основным приоритетам, направленным на реализацию Третьей модернизации», - сообщил Т. Сулейменов.

По его словам, 19 мероприятий направлены на развитие цифровой индустрии - это технологическое перевооружение базовых отраслей, включая элементы четвёртой промышленной революции, привлечение иностранных инвестиций, развитие транспортной инфраструктуры, перевод трудовых ресурсов в более продуктивные отрасли экономики.

«В рамках пятого приоритета институциональные преобразования безопасность и борьбу с коррупцией предусмотрены 9 мероприятий. Будет проведена ревизия всего законодательства на предмет усиления защиты прав собственности, разработана Дорожная карта по внедрению рекомендаций ОЭСР, подготовлен изменения в законодательство об административных правонарушениях и уголовное законодательство о гуманизации и снижении санкций за нарушения в предпринимательской среде. В целях обеспечения национальной безопасности будет разработана госпрограмма по противодействию религиозному терроризму и экстремизму на 2017-20 годы и Концепция кибербезопасности», - уточнил глава ведомства.

Министр добавил, что также в сфере госзакупок будет разработан законопроект, предусматривающий внедрение единой системы госзакупок по принципу централизованной службы, пересмотрят подход по госзакупкам в квазигосударственном секторе, в сфере естественных монополий и недропользовании.

 

Ксения Давыдова

 

7 февраля 2017, 11:08
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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