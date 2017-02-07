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Охранник «Beautymania» обокрал магазин на 2 млн.тенге

7 февраля 2017, 11:29

Ему назначено наказание в виде 1 года 9 месяцев ограничения свободы.


Охранник «Beautymania» совершил кражу парфюмерии на 2 миллиона тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда Астаны.

Как оказалось, работник магазина длительное время тайно похищал парфюмерную продукцию. Всего он незаконно "отоварился" на сумму 2 051 504 тенге.

В суде подсудимый вину в предъявленном обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся. Причиненный ущерб возместил.

Приговором районного суда №2 Есильского района г.Астаны Р. осужден по ст. 188 ч.3 УК (кража, совершенная в крупном размере), и с учетом положения Закона Республики Казахстан «Об амнистии в связи с двадцатипятилетием Независимости Республики Казахстан» ему назначено наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы условно.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Фото: Houzz



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