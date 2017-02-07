Охранник «Beautymania» обокрал магазин на 2 млн.тенге
7 февраля 2017, 11:29
Ему назначено наказание в виде 1 года 9 месяцев ограничения свободы.
Охранник «Beautymania» совершил кражу парфюмерии на 2 миллиона тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда Астаны.
Как оказалось, работник магазина длительное время тайно похищал парфюмерную продукцию. Всего он незаконно "отоварился" на сумму 2 051 504 тенге.
В суде подсудимый вину в предъявленном обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся. Причиненный ущерб возместил.
Приговором районного суда №2 Есильского района г.Астаны Р. осужден по ст. 188 ч.3 УК (кража, совершенная в крупном размере), и с учетом положения Закона Республики Казахстан «Об амнистии в связи с двадцатипятилетием Независимости Республики Казахстан» ему назначено наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы условно.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Фото: Houzz
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