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Новости за сегодня

Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 322,73 (+0,93), EURKZT_TOD - 345,50/346,00, CNYKZT_TOD = 47,3260 (+0,0672)

 

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD). Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 322,73 тенге за доллар (+0,93 тенге), объем торгов - 41 450 тыс. USD (+650 тыс. USD).

По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

По евро с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии спрос составил 345,50 тенге за евро, предложение - 346,00 тенге за евро.

По евро с расчетами T+0 в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 47,3260 тенге за юань (+0,0672 тенге), объем торгов - 500 тыс. юаней (-300 тыс. юаней).

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.

7 февраля 2017, 11:24
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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