В Москве глыба льда рухнула на коляску с младенцем
7 февраля 2017, 11:41
У ребенка диагностирован перелом черепа.
Опубликованы кадры с камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей, как на Палехской улице Москвы дворники сбросили ледяную глыбу на коляску с двухмесячным ребенком. Мальчик в реанимации, сообщают Vesti.ru.
ЧП случилось во время расчистки крыши. Как раз в этот момент из подъезда выходили две женщины с младенцем. Один из коммунальщиков пытался предупредить коллег, но было уже поздно. Внушительный кусок льда рухнул прямо в коляску. У ребенка диагностирован перелом черепа.
Троих дворников задержали. Уголовное дело заведено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью".
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