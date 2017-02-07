Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Москве глыба льда рухнула на коляску с младенцем

7 февраля 2017, 11:41

У ребенка диагностирован перелом черепа.


Опубликованы кадры с камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей, как на Палехской улице Москвы дворники сбросили ледяную глыбу на коляску с двухмесячным ребенком. Мальчик в реанимации, сообщают Vesti.ru.

ЧП случилось во время расчистки крыши. Как раз в этот момент из подъезда выходили две женщины с младенцем. Один из коммунальщиков пытался предупредить коллег, но было уже поздно. Внушительный кусок льда рухнул прямо в коляску. У ребенка диагностирован перелом черепа.

Троих дворников задержали. Уголовное дело заведено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью".

Жители дома говорят, что уборка кровли проводится регулярно, и ни разу территорию не огораживали сигнальной лентой.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...