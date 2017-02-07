В Москве глыба льда рухнула на коляску с младенцем

Опубликованы кадры с камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей, как на Палехской улице Москвы дворники сбросили ледяную глыбу на коляску с двухмесячным ребенком. Мальчик в реанимации, сообщают Vesti.ru





ЧП случилось во время расчистки крыши. Как раз в этот момент из подъезда выходили две женщины с младенцем. Один из коммунальщиков пытался предупредить коллег, но было уже поздно. Внушительный кусок льда рухнул прямо в коляску. У ребенка диагностирован перелом черепа.





Троих дворников задержали. Уголовное дело заведено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью".





Жители дома говорят, что уборка кровли проводится регулярно, и ни разу территорию не огораживали сигнальной лентой.



