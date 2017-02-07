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Новости за сегодня

Отступить от равенства долей

 

 Таразский городской суд рассмотрел гражданское дело о разделе имущества супругов.

 В судебном заседании истец просил суд выделить ему одну вторую долю в размере 840 500 тенге от общей суммы оценки, в удовлетворении встречного иска просил отказать, ссылаясь на то, что автомашина была приобретена во время брака и является общей совместной собственностью.

 Ответчица, обратившись с встречным иском, просила отказать в удовлетворении требований истца и обязать его передать в ее пользу имущество, указанное в списке совместно нажитого имущества в размере 80 процентов ее доли, без учета автомашины всего на общую сумму 2 723 440 тенге.

 Суд, разрешая спор о разделе авто- транспортного средства супругов, решил в соответствии с ч. 2 ст. 38 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» отступить от равенства долей в имуществе, исходя из интересов несовершеннолетних детей, проживающих с ответчицей, удовлетворить иск частично, выделив истцу одну четвертую от стоимости движимого имущества в размере 420 250 тенге, оставив за ответчицей спорное автотранспортное средство.

 В части встречного иска суд обязал ответчицу передать в пользу истца совместно нажитое имущество (предметы домашнего быта) в размере трех четвертых стоимостью 1 532 800 тенге.

 Решение вступило в законную силу и сторонами по делу не обжаловалось.

 

А. Джасузаков, судья Таразского городского суда

 

7 февраля 2017, 11:40
Источник, интернет-ресурс: Медиа-корпорации «ЗАҢ»

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