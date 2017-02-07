Отступить от равенства долей

Таразский городской суд рассмотрел гражданское дело о разделе имущества супругов.

В судебном заседании истец просил суд выделить ему одну вторую долю в размере 840 500 тенге от общей суммы оценки, в удовлетворении встречного иска просил отказать, ссылаясь на то, что автомашина была приобретена во время брака и является общей совместной собственностью.

Ответчица, обратившись с встречным иском, просила отказать в удовлетворении требований истца и обязать его передать в ее пользу имущество, указанное в списке совместно нажитого имущества в размере 80 процентов ее доли, без учета автомашины всего на общую сумму 2 723 440 тенге.

Суд, разрешая спор о разделе авто- транспортного средства супругов, решил в соответствии с ч. 2 ст. 38 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» отступить от равенства долей в имуществе, исходя из интересов несовершеннолетних детей, проживающих с ответчицей, удовлетворить иск частично, выделив истцу одну четвертую от стоимости движимого имущества в размере 420 250 тенге, оставив за ответчицей спорное автотранспортное средство.

В части встречного иска суд обязал ответчицу передать в пользу истца совместно нажитое имущество (предметы домашнего быта) в размере трех четвертых стоимостью 1 532 800 тенге.

Решение вступило в законную силу и сторонами по делу не обжаловалось.

А. Джасузаков, судья Таразского городского суда