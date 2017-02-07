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Трамп считает, что он нравится Обаме

7 февраля 2017, 11:51

Ранее Барак Обама заявлял, что получил удовольствие от бесед с Дональдом Трампом, проведенных после его победы на прошедших президентских выборах.


Президент США Дональд Трамп считает, что нравится бывшему лидеру страны Бараку Обаме, он, в свою очередь, тоже хорошо к нему относится, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

"Мы ладим. Не знаю, признает ли он это, но я ему нравлюсь", — рассказал Трамп в интервью телеканалу. "Он мне нравится, потому что я чувствую это", — добавил он.

Тем не менее, Трамп признал, что ранее он и Обама "говорили друг о друге ужасные вещи". "Политика – удивительная вещь", — подытожил он.

Ранее Барак Обама заявлял, что получил удовольствие от бесед с Дональдом Трампом, проведенных после его победы на прошедших президентских выборах.

Фото: © AP Photo/ Pablo Martinez Monsivais

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