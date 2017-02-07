Из хулиганских побуждений

В Кызылорде оглашен обвинительный приговор по делу об умышленном причинении вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений.

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Кызылординской области рассмотрено уголовное дело в отношении 27-летнего подсудимого Е., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 287 УК РК «Незаконное хранение, ношение и перевозка огнестрельного оружия», ч. 3 ст. 24 «Покушение на убийство», п. 9 ч. 2 ст. 99 «Убийство, совершенное из хулиганских побуждений».

Подсудимый Е. в сентябре 2016 года нашел огнестрельное обрезное оружие, отнес домой и спрятал его. В ночь с 17 на 18 сентября 2016 года Е. пошел в сауну со своим родственником. Сауну заказали на два часа. Но вышли на час раньше, начали требовать от работников сауны, чтобы вернули деньги. Деньги им вернули. В это время из другой кабинки со своими знакомыми вышел потерпевший Н., который разговаривал по сотовому телефону. Подсудимый начал возмущаться, посчитав, что тот снимает их на телефон. Н. сел в машину и уехал вместе со своими знакомыми. Подсудимый же, оставшись, продолжил ругаться с работниками сауны. Те пригрозили ему, что вызовут полицию и выгнали из сауны. Е. на такси поехал домой и вернулся с обрезом. В это время в сауне находился потерпевший, который искал свой сотовый телефон. Подсудимый стал опять скандалить. Потерпевший ударил его. Тогда Е. достал оружие и выстрелил, попал в плечо, тем самым нанес тяжкое телесное повреждение.

В главном судебном разбирательстве исследованы представленные материалы, и действия подсудимого Е. по ч. 3 ст. 24, п. 9 ч. 2 ст. 99 УК РК переквалифицированы на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, т.е. на п. 7 ч. 2 ст. 106 УК РК.

Приговором суда подсудимый Е. признан виновным и приговорен окончательно к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Пресс-служба СМУС Кызылординской области