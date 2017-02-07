В Плане перед АПК определены 5 ключевых задач.

Сегодня на заседании Правительства Республики Казахстан Заместитель Премьер-Министра — Министр сельского хозяйства РК А. Мырзахметов доложил о планах развития АПК на текущий год, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.





Первая задача. Увеличение объемов производства и экспорта продукции растениеводства и животноводства.





В животноводстве поддержка будет направлена на приобретение племенного скота, создание эффективных и семейных откормочных площадок, строительства новых и модернизации существующих перерабатывающих предприятий.





В растениеводстве планируется увеличить на 540 тыс. га (с 8,2 до 8,7 млн га) посевные площади масличных, кормовых и других востребованных культур.





В рамках второй задачи по увеличению площадей водообеспеченных земель начинается проект по восстановлению ирригации и дренажа при содействии Исламского Банка Развития. В результате будет вовлечено 15 тыс.га регулярного орошения.





Будут завершены работы по реконструкции 7 аварийных водохранилищ и гидротехнических сооружений, что позволит улучшить водообеспеченность 12 тыс.га орошаемых земель.





Третья задача. Развитие кооперации на селе





В текущем году планируется создать 176 кооперативов, которые своими услугами охватят не менее 16 тысяч самозанятых и безработных на селе.





Это позволит увеличить загрузку перерабатывающих предприятий по молоку – на 170 тыс.тонн (с 57 до 65%), мясу – на 12 тыс.тонн (с 54 до 58%), растительному маслу – 20 тыс.тонн (с 30 до 31%), сахару из сахарной свеклы на 16 тыс.тонн (с 37 до 50%).





Данные меры также будут способствовать снижению импортозависимости.





И последнее. Будут созданы 3 оптово-распределительных центра в Астане, Алматы и Шымкенте.





В первом полугодии начнет свою деятельность Центр в Астане (площадь 27 000 кв. м. объем хранения: холодильные камеры 1400 м3.).



