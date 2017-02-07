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Новости за сегодня

Казахстан анонсировал новый этап переговоров по Сирии в Астане

 

Новые переговоры по урегулированию сирийского конфликта пройдут в Астане, ориентировочно, в середине февраля. Об этом сообщает во вторник, 7 февраля, «Интерфакс» со ссылкой на главу МИД Казахстана Кайрата Абдрахманова.

«Конечно состоится встреча», — сказал министр, отметив, что «астанинская платформа» сохраняет свою актуальность.

Официальной даты встречи, как сообщил Абдрахманов, пока нет, однако страны-гаранты политического процесса ориентируются на середину месяца. «По сложившемуся порядку мы получаем информацию от стран-гарантов, затем приступаем к подготовке встречи», — добавил он.

24 января на переговорах в столице Казахстана Россия, Турция и Иран договорились о создании совместного органа, на который возложен контроль за соблюдением режима прекращения огня в Сирии. В компетенцию трехсторонней комиссии входит обеспечение полного соблюдения перемирия, а также «предотвращение любых провокаций и определение модальности режима прекращения огня».

Во встрече принимали участие представители Казахстана, Ирана, ООН, США, Турции и России, делегации официального Дамаска и вооруженной сирийской оппозиции.

 

7 февраля 2017, 12:01
Источник, интернет-ресурс: Прочие

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