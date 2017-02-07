Мошенник через популярный сайт объявлений обманывал жителей Уральска
7 февраля 2017, 12:08
Жертвами мошенника стали около 10 жителей города.
В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий полицейскими установлен очередной мошенник, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО.
Злоумышленник размещал на сайте «Olx» объявление об изготовлении и установке корпусной мебели. Потенциальные клиенты приглашали в дом мошенника, который за свои услуги требовал предоплату, получив которую, скрывался.
Полицейскими установлено, что мошенником, жертвами которого стали около 10 жителей города, является Солодовников Игорь Николаевич, 1988 г.р.
В настоящее время Солодовников И. водворен в ИВС. По всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела в порядке ст. 190 УК РК.
"Если вы стали жертвой мошеннических действий Солодовникова И.Н., убедительно просим обратиться в органы внутренних дел либо позвонить по номеру «102». Все заявления будут рассмотрены в обязательном порядке. Департамент внутренних дел ЗКО просит всех жителей и гостей города и области быть бдительными, внимательнее относиться к своему имуществу, деньгам и ценным вещам. Не поддавайтесь уловкам мошенников", - сообщает полиция.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4843018-348d61c80d60a0901fbcc7839df07ed9
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...