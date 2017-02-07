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Новости за сегодня

Пробация как контрольно-социальный институт

 

 В целях реализации Плана нации «100 конкретных шагов» и выстраивания системы социальной реабилитации граждан, соответствующей международной практике, разработан проект закона «О пробации», которым для внедрения полного цикла пробации предусматривается введение двух новых моделей пробации: досудебной и пенитенциарной.

 В настоящее время в практике Службы пробации, созданной в 2012 году на базе уголовно-исполнительной инспекции, применяется две модели пробации: приговорная в отношении осужденных условно или к ограничению свободы и пост-пенитенциарная, которая внедрена в 2015 году новыми УК УИК, в отношении лиц, освобожденных условно-досрочно из мест лишения свободы, либо в отношении которых установлен административный надзор при освобождении. Поэтому в прошлом году не случайно заметно увеличилось количество лиц, состоящих на учете Службы пробации с 39 до 48 тыс. человек. Большинству из них местными исполнительными органами при содействии Службы пробации оказана помощь в трудоустройстве, лечении, восстановлении документов, получении образования, юридической и иной социально-правовой помощи.

 Это способствовало почти 30-процентному сокращению преступлений, совершенных лицами, находящимися под пробацией.

 На сегодняшний день разработан проект закона «О пробации», которым предусматривается введение еще двух моделей пробации: досудебной и пенитенциарной. Досудебная пробация заключается в оказании подозреваемому лицу социально-правовой помощи, направленной на коррекцию его поведения, предупреждение совершения им новых уголовных правонарушений.

 Эта модель пробации будет применяться в отношении следующих подозреваемых лиц так называемой социально уязвимой группы: несовершеннолетних; женщин пенсионного возраста; беременных; имеющих малолетних детей в возрасте до трех лет; инвалидов; мужчин пенсионного возраста; воспитывающих в одиночку малолетних детей в возрасте до трех лет.

 Со дня обращения подозреваемого лица Служба пробации будет подготавливать индивидуальную программу по оказанию ему социально-правовой помощи и по результатам реализации индивидуальной программы будет составлять досудебный доклад и представлять подозреваемому лицу до начала судебного разбирательства.

 Основная цель досудебной пробации сохранение социально полезных связей лиц, оказавшихся в орбите уголовного правосудия. Пенитенциарная пробация заключается в проведении непосредственно в колонии мероприятий по ресоциализации осужденного для подготовки его к жизни на свободе за один год до окончания срока отбытия им наказания.

 Это предусматривает разработку Службой пробации совместно с администрацией учреждения индивидуальной программы по подготовке осужденного к освобождению для его последующей «безболезненной» адаптации и возвращения к обществу.

 Отдельные элементы этой модели пробации уже фактически реализуются при условно-досрочном освобождении либо замене более мягким видом наказания.

 С принятием данного законопроекта в стране будет создана новая система контроля над поведением лиц, состоящих на учете Службы пробации, и оказанием им социально-правовой помощи. Это позволит обеспечить соответствие нашей системы исполнения наказаний требованиям Минимальных стандартов обращения с заключенными, принятых Конгрессом ООН еще в 1955 году. Так называемые Правила Нельсона Манделы, которые рекомендуют государствам принятие целого комплекса мер, направленных на постепенное возвращение заключенного к жизни на свободе и помощь его ресоциализации.

 Основная цель проекта закона «О пробации» оказание содействия лицам, попавшим в орбиту уголовной юстиции, в получении социально-правовой помощи и недопущение совершения ими повторных преступлений.

 

 А. Тереня, начальник Управления по руководству Службой пробации КУИС МВД РК

 

7 февраля 2017, 11:56
Источник, интернет-ресурс: Медиа-корпорации «ЗАҢ»

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