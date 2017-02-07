Поправки по вопросам регулирования земельных отношений обсудили в правительстве

Заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства РК Аскар Мырзахметов на заседании правительства представил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования земельных отношений», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.





По его словам, для законодательного урегулирования выработанных предложений Комиссии по земельной реформе по совершенствованию норм земельного законодательства, вносятся изменения и дополнения в Земельный кодекс, предусматривающие следующие новые нормы:





- сохранить и усовершенствовать нормы института аренды сельхозземель казахстанцам;

- установить предельные (максимальные) размеры сельхозземель, предоставляемых в аренду казахстанцам;

- ужесточить требования к предоставлению сельхозземель в приграничных территориях;

- определить площади пастбищ вокруг населенных пунктов, необходимых для удовлетворения нужд населения;





При этом сохраняя институт аренды сельхозземель казахстанцам, законопроект предусматривает установление отдельного порядка предоставления сельхозземель на конкурсной основе.





Для обеспечения гласности и равного доступа к конкурсу всех его потенциальных участников новый порядок предусматривает опубликование извещения о проведении конкурса в СМИ, на официальных интернет-ресурсах акимата и Министерства сельского хозяйства.





В состав конкурсной комиссии, определяющей победителей конкурса, предусмотрено включение представителей общественных советов и НПП «Атамекен» (50% от общего числа членов комиссии).





Для контроля за рациональным использованием предоставляемых земель, предусмотрено ведение постоянного мониторинга: первые 5 лет аренды – ежегодно, в последующие периоды на орошаемой пашне каждые 3 года, на богарной — каждые 5 лет.





Для исключения предоставления больших площадей сельхозземель в «одни руки», предусматривается установление максимальных размеров земельных участков сельскохозяйственного назначения, которые могут находиться в аренде у казахстанцев в пределах административных районов (городов) каждой области по видам угодий.





Кроме того, законопроект предусматривает усиление требований по предоставлению земель в пограничной полосе и пограничной зоне Государственной границы, где устанавливается запрет на владение землей иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам и юридическим лицам с иностранным участием.





Для решения проблем недостаточной обеспеченности сельского населения пастбищными угодиями для выпаса скота законопроектом предусматриваются нормы по обеспечению населения в пастбищах, с определением необходимого их объема.





Кроме того, данным законопроектом предлагаются нормы по совершенствованию некоторых норм Земельного кодекса в части определения статуса земельной комиссии, делимости земельного участка; изменения целевого назначения земельных участков населенных пунктов и т.д.



