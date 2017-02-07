Белый дом распространил список терактов, которые замалчивают СМИ

Накануне президент США Дональд Трамп обвинил СМИ в том, что те замалчивают теракты. "Доходит до того, что об этом (терактах — ред.) не сообщают, и во многих случаях весьма нечестная пресса не хочет об этом сообщать", — сказал Трамп, выступая перед военными во Флориде.





Аналитики Белого дома включили в перечень 78 терактов, произошедших с сентября 2014 по декабрь 2016 года. Среди них есть случаи, не получившие широкой огласки, такие как ранение датского гражданина в Саудовской Аравии в ноябре 2014 года или ранение в той же стране двух граждан США в январе 2015 года.





Также упоминаются теракты, которые активно освещались в прессе, например, убийство канадского солдата у мемориала в Оттаве в 2014 году, ликвидация потенциальных террористов на выставке карикатур в Техасе в 2015 году.



