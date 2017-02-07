В Пакистане террорист въехал в полицейский участок на заминированной машине
7 февраля 2017, 12:22
В результате взрыва двое полицейских, находившихся на посту, получили ранения, террорист погиб.
По меньшей мере два полицейских получили ранения в результате нападения террориста-смертника на полицейскую станцию в Пакистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Dawn.
Как пишет издание, нападение было совершенно во вторник в провинции Хайбер-Пахтунхва в округе Банну на северо-западе страны. Неизвестный врезался на начиненной взрывчаткой машине в ворота полицейского участка. В результате взрыва двое полицейских, находившихся на посту, получили ранения, террорист погиб.
Пока ни одна действующая в Пакистане группировка не заявила об ответственности за взрыв.
Фото: © AFP 2017/ Arif Ali
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