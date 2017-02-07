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В Пакистане террорист въехал в полицейский участок на заминированной машине

7 февраля 2017, 12:22

В результате взрыва двое полицейских, находившихся на посту, получили ранения, террорист погиб.


По меньшей мере два полицейских получили ранения в результате нападения террориста-смертника на полицейскую станцию в Пакистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Dawn.

Как пишет издание, нападение было совершенно во вторник в провинции Хайбер-Пахтунхва в округе Банну на северо-западе страны. Неизвестный врезался на начиненной взрывчаткой машине в ворота полицейского участка. В результате взрыва двое полицейских, находившихся на посту, получили ранения, террорист погиб.

Пока ни одна действующая в Пакистане группировка не заявила об ответственности за взрыв.

Фото: © AFP 2017/ Arif Ali

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