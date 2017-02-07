В Пакистане террорист въехал в полицейский участок на заминированной машине

Как пишет издание, нападение было совершенно во вторник в провинции Хайбер-Пахтунхва в округе Банну на северо-западе страны. Неизвестный врезался на начиненной взрывчаткой машине в ворота полицейского участка. В результате взрыва двое полицейских, находившихся на посту, получили ранения, террорист погиб.





Пока ни одна действующая в Пакистане группировка не заявила об ответственности за взрыв.