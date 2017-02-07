СМИ: В Индии валютная реформа привела к всплеску домашнего насилия

Ссоры были связаны с тем, что мужья благодаря реформе узнавали, что жены в тайне от них копили деньги — поскольку от старых банкнот необходимо было избавляться, женщинам было сложно скрыть их наличие.

Валютная реформа, принятая правительством Индии в ноябре прошлого года, привела к всплеску случаев домашнего насилия в штате Мадхья-Прадеш в последующие несколько недель, сообщает РИА Новости со ссылкой на Indian Express.





С 9 ноября в Индии в рамках борьбы с теневой экономикой, коррупцией, фальшивомонетчиками и финансированием терроризма изъяты из оборота купюры номиналом 500 и 1000 рупий — самые крупные на тот момент банкноты в стране. Граждане и резиденты страны могли обменять часть старых денег, а оставшуюся сумму депонировать на банковский счет. При этом выдача новой валюты ограничивались лимитами, которые регулярно менялись.





НКО Action Aid совместно с департаментом здравоохранения и охраны семьи штата управляет колл-центром в столице штата Бхопале, который специализируется на помощи женщинам, подвергающимся насилию. По их данным, после 8 ноября число жалоб увеличилось больше чем в два раза по сравнению со средним значением для месяца — с 500 до 1200. Половина из 1200 звонков была связана с семейными спорами, возникшими из-за валютной реформы. Ссоры были связаны с тем, что мужья благодаря реформе узнавали, что жены в тайне от них копили деньги — поскольку от старых банкнот необходимо было избавляться, женщинам было сложно скрыть их наличие.





"Жены откладывали накопления и в прошлом, но это никогда не обнаруживалось. В одночасье они стали преступницами в глазах их супругов. Мужья угрожали своим женам, били их, грозили последствиями, как тюремное заключение, чувствуя, что теряют контроль над женами", — приводит издание слова регионального директора Action Aid Шиваджи Нагар.





Так, координатор службы помощи Шибани Сани рассказала о случае, когда мужчина выгнал из дома жену и семерых детей после того, как обнаружил у нее всего 4,5 тысячи рупий (около 3900 рублей по текущему курсу). Женщина до сих пор живет с матерью и даже после вмешательства НКО муж не пускает ее обратно. В другом случае мужчина запугивал тюремным заключением за "незаконное хранение денег" свою супругу, требуя отдать ему накопленные ею деньги, ни по каким индийским законам действия супруги не были преступлением.





Как отмечают в организации, ситуацию усугубляло то, что многие мужчины теряли свой заработок после реформы. Сотрудники НКО проводили информационную кампанию среди женщин, чтобы объяснить введенные правительством правила. "Почти 40-45 дней ушло на то, чтобы ситуация нормализовалась и физическое насилие спало", — заявила Саини.





Ранее индийские СМИ сообщали, что валютная реформа и созданные ею временные неудобства косвенно привели к гибели десятков индийцев. Официальной статистики по таким случаем нет, но СМИ со ссылкой на собственные данные сообщали о не менее 70 случаях, а оппозиционные политики, критикуя реформу, нередко говорят о 100-150 жертвах реформы.



