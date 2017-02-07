В феврале землян ждут лунное и кольцеобразное солнечное затмение
7 февраля 2017, 12:30
Обычно затмения бывают по нескольку раз в год, например лунное и солнечное затмение в будущем 2017 году, по 2 раза каждое. Они несут мощный импульс, который может повлечь за собой неожиданные перемены.
Жителей Земли в этом месяце ждут сразу два интересных космических события: полутеневое лунное затмение 11 февраля и 26 февраля - кольцеобразное солнечное затмение, передает Zakon.kz
В дни лунных затмений Земля находится между Солнцем и Луной, своей тенью затмевая Луну, из-за чего наш спутник окрашивается в красный, оранжевый или коричневый цвета. Это хорошее время для самопознания, когда можно увидеть свою истинную сущность, а не то, как мы проецируем себя во внешний мир.
Полутеневое лунное затмение, которое состоится 11 февраля 2017 можно будет наблюдать в 00:43 UTC или в 03:43 по московскому времени. Его смогут посмотреть жители Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америке.
Во время солнечного затмения Луна находится между Землей и Солнцем, на время блокируя солнечный свет, так что он не может достичь Земли. В астрологии считается, что затмения Солнца открывают новые перспективы и подталкивают нас отправиться в путешествие в неизвестные миры. Хотя под их влиянием в жизни могут происходить потрясения, они отлично стимулируют личностный рост.
Кольцеобразное солнечное затмение 26 февраля 2017. В это время Луна не полностью закрывает Землю от Солнца и вокруг неё образуется своеобразная корона из солнечных лучей. Наблюдать затмение можно будет в Южной Америке и Африке.
Вторая пара затмений нас ожидает во второй половине лета - 7 августа 2017 года мы станем свидетелями лунного затмения в созвездии Водолея, а 21 августа Луна скроет Солнце в знаке Льва.
Второе лунное затмение в 2017 году - будет частичным, и произойдет оно 7 августа.
Полное солнечное затмение (21 августа), лучше всего будет видно в США, где его уже назвали Великим американским затмением. По подсчётам астрономов, полная фаза затмения продлится от 1,4 до 2,4 минуты и будет лучше всего видна на узкой полосе от Южной Каролины до Орегона (специалисты NASA составили подробную карту). Наблюдать за затмением смогут около 200 тысяч человек, а жители мест, откуда его будет лучше всего видно, уже готовятся к небывалому наплыву туристов. Полное солнечное затмение можно увидеть на материковой части США впервые за 40 лет, следующее подобное явление произойдёт в 2033 году.
Влияние затмений на самочувствие человека
Влияние лунного и солнечного затмения на человека начинает проявляться, примерно за 2 недели до наступления данного события и те же 2 недели после него.
Помимо психологического влияния, лунные и солнечные затмения оказывают воздействие и на самочувствие человека. Во время таких явлений нередки случаи гипертонических отклонений, что становится причиной головных болей, учащённого сердцебиения и даже приступов раздражительности.
Особенно напряженно переносят этот период люди в возрасте, в эти дни у них могут обостриться их болезни, а плохое самочувствие заставляет всех нас ограничивать свою активность и более внимательно к своему здоровью и особенно к питанию.
Страдают в такие периоды и метеорологические зависимые люди. Не рекомендуется выходить на улицу во время лунных или солнечных затмений беременным женщинам, это может повлечь за собой патологию у плода.
Луна – ночное светило, которое находится совсем близко к нашей планете. Солнце дает мужское начало (энергию), Луна же поглощает энергию (женское начало). В момент затмения, когда два этих светила оказываются в одной точке по отношению к земле и получается затмение, а энергии Луны и Солнца оказывают в этот период очень сильное воздействие на человека.
В организме человека в период затмения, до и после него - идет мощная нагрузка на систему регуляции.
Доктора советуют и даже настоятельно рекомендуют, в день лунного или солнечного затмения не заниматься активностью деятельностью, все ваши действия наверняка будут неадекватными, бесполезными и с большой долей вероятности вы наделаете ошибок. Их рекомендации заключаются в том, что - лучше всего пересидеть этот день дома, не предпринимая никаких действий.
Стоило бы сказать и о том, что в период лунных и солнечных затмений повышается вероятность разных видов катастроф, люди становятся агрессивнее.
В последующие после затмения несколько недель вероятны самые разные события, такие как усиление напряженности между странами, пожары, катастрофы, какие-то необъяснимые метеорологические явления, извержения вулканов, землетрясения и прочее.
Также отметим, что лунные и солнечные затмения — это еще и очищение, ведь они имеют определенную медицинскую функцию, в некотором роде очистительную и даже хирургическую, хотя и могут быть для кого-то проблемными.
Затмения часто вскрывают проблемы человека, позволяя ему наилучшим образом реализоваться, что мы и можем проверить в 2017 году, сравним свои достижения в период солнечных и лунных затмений!
Подготовлено по материалам из открытых источников
Фото: actualnews.org
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