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Новости за сегодня

В РК приступили к созданию «Киберщита»

 

На заседании Правительства РК министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбит Атамкулов сообщил, что сейчас вырабатывается правоприменительная практика по принятой законодательной и нормативно-правовой базе для разработки и принятия Концепции кибербезопасности «Киберщит» Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

«Система «Киберщит» Казахстана представляет собой целый комплекс организационно-правовых и организационно-технических мер. Набор аппаратно-программных комплексов и проектов, реализуемых государственными органами в сфере информационной безопасности, кибербезопасности», - напомнил он.

По его словам, на данный момент для разработки и принятия Концепции кибербезопасности «Киберщит» Казахстана законодательная база в значительной степени уже сформирована.

«В настоящее время вырабатывается правоприменительная практика по принятой законодательной и нормативно-правовой базе», - уточнил министр.

«Существует система централизованного управления сетями коммуникаций, которую называют Электронной границей. Создан сертификат безопасности, который позволяет ограничить доступ с территории страны к незаконной информации, использующей шифрование», - заключил Б. Атамкулов.

 

Ксения Давыдова

 

7 февраля 2017, 12:31
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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