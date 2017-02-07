Премьер РК напомнил министрам о персональной ответственности

Глава Кабмина намекнул, что уйти от ответственности за недоделанную или не сделанную работу по запланированным мероприятиям министрам не удастся.

Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев на заседании Правительства РК особо подчеркнул персональную ответственность министров за достижение результатов по каждому пункту утвержденных планов для работы, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Напомним , сегодня на заседании Правительства РК рассмотрены и утверждены общенациональный План реализации Послания Главы государства и План работы Правительства на 2017 г., в рамках этих двух документов каждому из министерств и госорганам обозначены приоритетные задачи и направления их деятельности.





«Обращаю особое внимание на персональную ответственность министров за достижение результатов по каждому пункту. Заместителей прошу мониторить и контролировать по своим направлениям», - сказал он.

По его словам, план работы правительства является основным, по которому министры будут планировать свою работу в этом году.





«Мы с вами в течении января работали над этим планом, каждый пункт по каждому министерству выверен и сегодня, в принципе, сбито с учетом поручений Главы государства, данных на расширенном заседании правительства и также поручений в рамках Послания Главы государства. Поэтому план работы - это основной документ, по которому будем планировать свою работу на I полугодие этого года», - уточнил глава Кабмина.





Ксения Давыдова, Астана