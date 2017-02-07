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Премьер РК напомнил министрам о персональной ответственности

7 февраля 2017, 12:44

Глава Кабмина намекнул, что уйти от ответственности за недоделанную или не сделанную работу по запланированным мероприятиям министрам не удастся.


Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев на заседании Правительства РК особо подчеркнул персональную ответственность министров за достижение результатов по каждому пункту утвержденных планов для работы, передает корреспондент Zakon.kz.

Напомним, сегодня на заседании Правительства РК рассмотрены и утверждены общенациональный План реализации Послания Главы государства и План работы Правительства на 2017 г., в рамках этих двух документов каждому из министерств и госорганам обозначены приоритетные задачи и направления их деятельности.

«Обращаю особое внимание на персональную ответственность министров за достижение результатов по каждому пункту. Заместителей прошу мониторить и контролировать по своим направлениям», - сказал он.
По его словам, план работы правительства является основным, по которому министры будут планировать свою работу в этом году.

«Мы с вами в течении января работали над этим планом, каждый пункт по каждому министерству выверен и сегодня, в принципе, сбито с учетом поручений Главы государства, данных на расширенном заседании правительства и также поручений в рамках Послания Главы государства. Поэтому план работы - это основной документ, по которому будем планировать свою работу на I полугодие этого года», - уточнил глава Кабмина.

Ксения Давыдова, Астана
Фото bnews.kz

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