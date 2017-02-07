СМИ: Россию не пустили на чемпионат мира по лёгкой атлетике

Как сообщает The Times, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) восстановит членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики не раньше ноября.

Российская сборная не сможет принять участие в чемпионате мира по лёгкой атлетике, который состоится в Лондоне в августе этого года. Как стало известно The Times, на пресс-конференции в Монако представитель Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) заявил, что Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) до проведения чемпионата не будет возвращено членство в международной организации. По словам главы независимой инспекционной комиссии IAAF Руне Андерсена ВФЛА может быть восстановлена как член международной федерации не раньше ноября.





Андерсен добавил, что Россия должна ответить на доказательства, содержащиеся в докладе Макларена, в котором утверждается, что в допинговой системе были замешаны российские Министерство спорта и ФСБ. По его мнению, официальные лица, включая экс-министра спорта Виталия Мутко, сделали «чрезвычайно бесполезные публичные заявления», пытаясь переложить вину на политический заговор Запада. Он также заявил, что ассоциация получила заявления от 35 российских легкоатлетов, которые хотят соревноваться под нейтральным флагом.





По сведениям The Times, IAAF также вводит запрет для спортсменов соревноваться за команды других стран. Во время Олимпиады в Рио ассоциация разрешила 85 легкоатлетам выступать за другие команды, а на последнем чемпионате Европы по лёгкой атлетике Турция в медальном зачёте заняла 4-е место, и из её 11 медалистов 9 недавно поменяли национальность.





Фото: Reuters



