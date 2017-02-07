22-летнюю девушку разыскивают в Алматы с 28 января
7 февраля 2017, 12:50
Информацию о пропаже девушки распространяют посредством соцсетей.
В Алматы разыскивают 22-летнюю Валерию Сердюкову, пропавшую 28 января, передает Zakon.kz.
Информацию о пропаже девушки распространяют посредством соцсетей. Сообщается, что Сердюкова Валерия, 25.04.1994 г.р., 28 января в 20:00 вышла из дома в районе кинотеатра Шугла по пр. Сейфуллина и до настоящего момента не вернулась домой.
Приметы - рост 160 см. Среднего телосложения. Была одета в светло серый спортивный костюм и белую куртку, на ногах кроссовки.
"Убедительная просьба ко всем неравнодушным гражданам, будьте бдительны и внимательны. Все кто располагает какой-либо, сообщите по указанным номерам: +7 747 861 01 54 - родные пропавшей. +7 777 156 29 60 - родные пропавшей. +7 707 252 61 00 - Поисковая группа С.О.Б.", - сказано в сообщении.
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