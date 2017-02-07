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Новости за сегодня

Мошенник через популярный сайт объявлений обманывал жителей Уральска

 

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий полицейскими установлен очередной мошенник, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО.

Злоумышленник размещал на сайте «Olx» объявление об изготовлении и установке корпусной мебели. Потенциальные клиенты приглашали в дом мошенника, который за свои услуги требовал предоплату, получив которую, скрывался.

Полицейскими установлено, что мошенником, жертвами которого стали около 10 жителей города, является Солодовников Игорь Николаевич, 1988 г.р.

В настоящее время Солодовников И. водворен в ИВС. По всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела в порядке ст. 190 УК РК.

«Если вы стали жертвой мошеннических действий Солодовникова И.Н., убедительно просим обратиться в органы внутренних дел либо позвонить по номеру «102». Все заявления будут рассмотрены в обязательном порядке. Департамент внутренних дел ЗКО просит всех жителей и гостей города и области быть бдительными, внимательнее относиться к своему имуществу, деньгам и ценным вещам. Не поддавайтесь уловкам мошенников», - сообщает полиция.

 

7 февраля 2017, 13:34
Источник, интернет-ресурс: *Министерства внутренних дел РК

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